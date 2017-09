Jak čelil s rodinou hurikánu Irma, řekne v Rozstřelu tenista Martin Damm

Vydali se autem s plnou nádrží a kufrem plných zásob na cestu do Atlanty dlouhou zhruba 850 kilometrů. Martin Damm se chtěl ale původně v Bradentonu s živlem utkat. „Chtěl jsem zůstat a být na místě, kdyby přišla voda. Měl jsem připravené i pytle z pískem, a nějak bychom s tím bojovali, i když by to byl asi marný boj,“ říká.

Jeho žena Michaela ale trvala na tom, aby jí spolu s dětmi na cestě doprovodil. „Já jsem s tím zásadně nesouhlasila, takže to byl malinký rozpor. Když se ale hurikán začal dramaticky stáčet na západní stranu, tak souhlasil i manžel,“ dodala.

O své cestě, o atmosféře strachu, která před úderem hurikánu v Bradentonu panovala, solidaritě Američanů, ale i o obavách, které měli jejich přátelé a rodina v Čechách, povypráví oba manželé v Rozstřelu ve středu v 11.00.

Martin Damm, liberecký rodák a bývalý daviscupový reprezentant patřil dlouhá léta k elitním světovým deblistům. Ve čtyřhře vyhrál čtyři desítky turnajů, jeho největším úspěchem byl právě triumf na US Open v roce 2006. Ve dvouhře byl Damm nejvýše na 42. místě světového žebříčku.