Na Ameriku se žene hurikán Harvey, Texas nařídil evakuaci obyvatel

9:04 , aktualizováno 9:04

Hurikán Harvey mířící k pobřeží amerického státu Texas zesílil na druhý stupeň na pětistupňové škále. Pevninu by měl zasáhnout v pátek večer či v sobotu ráno místního času a podle meteorologů bude životu nebezpečný. Harvey by se mohl stát nejsilnějším hurikánem na území Spojených států za více než deset let.