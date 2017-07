Egypťané nainstalují v Hurghadě stovky bezpečnostních kamer

Egyptské úřady o pachateli a jeho motivech nevydaly žádnou zprávu, zato informují o stále se zpřísňujících bezpečnostních opatřeních, která mají chránit turisty.

Guvernér Ahmad Abdalláh řekl, že se na umístění kamer dohodl s ministerstvem telekomunikací. Nyní bude instalace podle jeho oznámení urychlena. Kamery budou napojeny na monitorovací centrum na policejním velitelství Hurghady. Kamerový systém bude i v dalších městech provincie.

Ministerstvo pro cestovní ruch také požádalo, aby hotely měly elektronické vstupy, což by umožnilo zpřísnit bezpečnostní opatření. Turisté by pak měli podle jeho návrhu do rezortů vcházet pouze hlavními vstupy.

Guvernér Abdalláh po pátečním útoku nařídil zrušit jednodenní vstupenky, na které se mohli na pláž dostat i jiní návštěvníci než hoteloví hosté. Právě tak se zřejmě ke svým obětem dostal minulý týden v pátek útočník. Od pátku byla také posílena ostraha hotelů.

Egyptský cestovní ruch se potýká s úbytkem turistů od revoluce v roce 2011. První čtvrtletí letošního roku ale ukázalo příznivý vývoj, protože počet turistů se meziročně zvýšil o 51 procent. Egypt ročně navštíví více než pět milionů lidí, mezi nimiž loni bylo 120 000 Čechů.

Muž s nožem napadl turisty na pláži v Hurghadě 14. července: