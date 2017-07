Útočník v Egyptě bodl sestru celkem šestkrát, řekl bratr zraněné Češky

Lékaři nepředpokládají, že by se stav zraněné Češky zlepšil. Její příbuzní, kteří s ní byli v Egyptě, už se vrátili zpátky domů, se zdrcující prognózou se však nechtějí smířit. „Pořád doufáme, nic jiného dělat nemůžeme,“ uvedl Lenčin bratr Aleš.

Na dovolenou do Egypta se šestatřicetiletá Lenka těšila. „Měla to být její vysněná dovolená,“ řekl její bratr ve středu MF DNES. Naposledy letěla k moři jako malá s rodiči.

Na Alešovu sestru zaútočil 14. července terorista v egyptském letovisku Hurghada. Lenka zrovna ležela na pláži, když z moře vyplaval muž a přiběhl k ní. V první chvíli si myslela, že je to masér nebo prodavač, který něco nabízí. Jenže on ji okamžitě bodl,“ řekl Aleš.

Útočník Lenku zasáhl do hrudi i do krku, a když se otočila, aby se chránila, bodl ji do zad. „Utrpěla asi šest bodných a řezných ran v horní polovině těla, na hrudi, krku a zádech,“ popsal Aleš.

Nejprve to vypadalo, že její zdravotní stav nebude vážný. Lenka komunikovala se svými blízkými, telefonovala i do Česka rodině.

„V nemocnici se o ni starali čtyři špičkoví místní profesoři,“ řekl Aleš. České ministerstvo zahraničí proto od počátku mluvilo jen o lehkém zranění. „Žena má lehce poraněnou nohu,“ uvedl Černínský palác v den útoku.

Lenčini blízcí tak byli až do konce minulého týdne přesvědčení, že její zdravotní stav je natolik dobrý, že brzy bude moct odletět domů. „Ještě v neděli to vypadalo, že se uzdraví a brzo poletí domů, proto se matka v pondělí vrátila do Česka,“ řekl Aleš.

Lékaři však včera oznámili, že upadla do klinické smrti a naživu ji udržují už jen přístroje (píšeme zde).

Podle zpráv, které rodina obdržela od lékařů, se v Lenčině těle rozšířila infekce, která způsobuje selhávání orgánů. „Telefonoval mi synovec (Lenčin syn), že její stav se najednou prudce zhoršil, že má vysokou horečku, že přestala mluvit, že je v kritickém stavu a lékaři ji udržují v umělém spánku,“ popisuje Aleš.

V pondělí odletěl do Egypta tým českých lékařů. Stav pacientky tak monitorují tři čeští a čtyři egyptští lékaři.

„V tuto chvíli je bohužel pacientka v kritickém stavu, má maximální možnou léčbu, ale není schopna ani převozu na letiště. Fakticky není z medicínského hlediska možné očekávat, že by byla naděje na zlepšení. Její tělo nezvládlo boj se zraněními,“ oznámil v úterý lékař Petr Kolouch.

Příbuzní pacientky, kteří s ní byli v Egyptě, byli v péči českých lékařů a po návratu do Prahy na ně čekal vojenský psycholog.

Při útoku v egyptském turistickém letovisku Hurghada zemřely dvě německé turistky a další čtyři ženy utrpěly zranění.

Důvodem útoku bylo údajně to, že ženy v plavkách nebyly na veřejnosti zahalené. Útok přišel několik hodin poté, co jižně od Káhiry zemřelo pět policistů poté, co na ně islámští radikálové začali pálit z auta.