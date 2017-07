Na palubě letadla v Hurghadě se objevil kouř, mezi turisty vypukla panika

Letadlo mířilo do Británie a na jeho palubu nastoupilo 251 Britů. Po evakuaci byli rozvezeni do několika hotelů v Hurghadě, kde zůstanou do té doby, než bude přistaveno náhradní letadlo.

Kouř podle zástupců letiště stoupal těsně před startem z jednoho sedadla v zadní části letadla. Pilot dostal zprávu o nebezpečné poruše a pasažéři museli vystoupit.

Podle místního tisku se hledá příčina a start letadla je odložen nejméně o čtyři hodiny.

V Hurghadě platí mimořádná opatření, která tam byla zavedena po pátečním útoku na turisty. Egypťan tam nožem ubodal dvě Němky a zranil čtyři turistky, mezi nimi jednu Češku. O motivech jeho činu Egypt zatím neposkytl informaci a útok neoznačil za teroristickou akci.