Soudce nechtěl být za blbečka, stíhání bylo objednané, tvrdí Hudeček

Co říkáte rozsudku?

Soudce ze svého pohledu chtěl asi nebýt před svými kolegy za úplného blbečka, když tady tři a půl roku vede proces. Ale z pohledu trochu vzdálenějšího - přesně tohle se tady tím rozsudkem stalo.

Svoboda: Je to vzkaz všem komunálním politikům Čtvrteční verdikt je podle exprimátora Bohuslava Svobody významný vzkaz všem komunálním politikům a zastupitelům, aby raději o ničem nerozhodovali. „Není rozhodující, jestli je trest podmíněný nebo nepodmíněný, roční nebo desetiletý. Tady jde o princip práva,“ uvedl po vyhlášení rozsudku. Proces byl podle něj objednaný. „Protože jsem já a moji lidé prostě šlápl na kuří oko, když jsem začal dělat pořádek v dopravním podniku, když jsme začali řešit Prahu,“ domnívá se. Od začátku svého působení ve funkci se prý setkával s názory typu „zavřený budeš ty, ne my“. „A na konci celého toho děje máme rozhodnutí, které říká: Vy jste nic neudělali, nic nezískali, neměli jste ani zlý úmysl, byli jste vedeni dobrým úmyslem udělat dobrou věc, a já vás odsuzuji,“ posteskl si.

Jste zklamaný?

Zklamaný je blbé slovo. Jsem přesvědčen o tom, že jsme s kolegyní Vorlíčkovou (další obžalovaná radní, kterou soud uznal vinnou, pozn. red.) městu ušetřili. Ono je to na těch číslech vidět už dneska, že to stálo méně než předtím a také méně než potom. Myslím si, že by měla paní Vorlíčková dostat metál. A místo toho taky bojujeme s nějakým ještě nejspíš původním zadáním, které dobíhá s výběrem soudce a státního zástupce. Dokud nezazní naprosto zřejmě „Nedošlo ke škodě a naopak pomohli“, tak budeme bojovat.

Co si myslíte o tom, že tu není bývalý primátor Pavel Bém?

No tak to je skoro dobře, ne? Ještě aby tu byl.

Nemyslíte si, že by měl být stíhán?

To je jiná věc, to bych asi neměl komentovat já. Pokusů stíhat viníky - a tím neviním úplně jeho, ale možná lidi okolo té zakázky - bylo mnoho a nikdy neuspěly. Takže to sahá za jakýkoli můj pohled.

Co vám na rozhodnutí soudu vadí?

U soudu zaznělo, budu to parafrázovat: Nemohli nic jiného dělat, neměli účel, nedá se říct škoda, a proto pět z nich odsuzuji. Pět proto, že podle názoru soudce Sotoláře byli všichni stejně vinni, ale soudce a státní zástupce se snažili být hodní. Takže nakonec v síti odsouzení uvízlo pět. Což je na jednu stranu docela dobré, že už v tom nemusí figurovat všichni, ale na druhou stranu my budeme bojovat dál. To rozhodnutí postrádá smysl.

Nesouhlas jste projevoval už během čtení rozsudku. Byl pro vás překvapivý?

Tak napůl. Už v době, kdy mi přišlo obvinění od policie v roce 2010, tak z něj byla zřejmá politická objednávka. A něco takového se nesmí ukončit během roku, protože by to nemělo ten smysl. Musí to trvat dlouho, protože jen tak můžete člověka vyčerpat, a nejen finančně, ale i vyčerpat mu motivaci, se kterou by měl věci řešit. Brzký konec se očekávat nedal.

Mimochodem, je velice zvláštní, že právě na těch nejvíce politicky aktivních, jako je pan docent Svoboda, ale třeba i moje maličkost, soud pořád ulpívá a trvá. Nemůžu říct, že rozhodnutí bylo úplně překvapivé. Trošku jsem věřil tomu, že ten původní záměr, který do toho byl vložen, narazí na zdravý rozum. Že někdo řekne „hele neblbněte, to je fakt kravina“. A svým způsobem jsme narazili na člověka, který byl buďto slaboch, anebo ten záměr byl příliš velký a on nemohl vůči svým kolegům po tříapůlletém procesu vypadat, jako že byl zbytečný. Takže musel aspoň pár lidí poslat dál.



Poškodilo vás to politicky?

Já jsem se po velkém nesouhlasu s politikou mé bývalé strany rozešel s politickou už před více než rokem. Věnuji se akademickému povolání na univerzitách, kde jsem působil i předtím, takže mě to politicky nepoškozuje. Myslím, že potřebuji zase najít motivaci, proč bojovat za lepší stát, lepší město. Hodlám založit novou politickou stranu, ale musím si promyslet její formu.

Je podle vád nasnadě prověřit pozadí kauzy a motivaci paní státní zástupkyně Máchové?

Paní zástupkyně Máchová je vyšetřovaná, a já si sice myslím že oprávněně, ale to si zase hodně lidí může říkat o tom mém stíhání tady. Takže to není úplně vhodné soudit. Co se týče naší kauzy, myslím, že ta účelovost je z toho hrozně cítit. Věřím, že se prokáže, že tam ten záměr byl.

Použil jste pro soudce pojem blbeček, můžete to dovysvětlit?

Můžu. Chápu, že i nový pan státní zástupce, který byl přidělen k tomuto případu před několika měsíci, dostal na stůl desetitisícistránkový dokument, který nemohl prostudovat. Takže on sám, předpokládám - protože takhle by to udělal každý člověk - se zeptal svých kolegů, co má dělat. A tím pádem i na samotné členy soudního senátu, nebo na pana soudce nebo státního zástupce byl zvnějšku nějaký tlak nebo minimálně rada, co mají udělat.