Hudebník Hannig bude kandidovat na prezidenta, chce navázat na Zemana

„Můj souhlas s kandidaturou byl dán tím, že další oficiální kandidáti jsou zcela odlišné politické orientace než současný prezident. A kdyby prezident Zeman z jakéhokoli důvodu nekandidoval, současná politika hlavy státu by nebyla zachována,“ řekl Hannig o motivaci svého rozhodnutí ucházet se o funkci prezidenta.



Jednasedmdesátiletý Hannig se o vstup do politiky pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana ve sněmovních volbách v roce 2013 získala 0,3 procenta hlasů. Před pěti lety Hannig na prezidenta nekandidoval.



Hannigovu kandidaturu pro prezidentské volby v roce 2018 podpořila také krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše.



Miloš Zeman chce příští rok prezidentskou funkci obhajovat. Jeho vyzyvateli jsou například textař a podnikatel Michal Horáček, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek, lékař Marek Hilšer, podnikatel Igor Sládek nebo bývalý šéf kabinetu Jiřího Rusnoka Karel Štogl.