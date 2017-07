Američance se do nosu zakousl hroznýš, hasiči mu museli odříznout hlavu

„Prosím! V obličeji mám zaklesnutého hroznýše královského!“ žádala pětačtyřicetiletá žena o pomoc. Operátorce vysvětlila, že s hadem, kterého o den dříve zachránila, stojí před domem a nemůže ho setřást, protože se jí zakousl do nosu. „Snažím se, všude je krev,“ popsala.

Když na místo dorazili záchranáři a hasiči, zjistili, že žena leží na příjezdové cestě před svým domem a má hada, dlouhého 1,6 metru, obtočeného kolem krku.

„Byl omotaný kolem jejího krku, zakousnutý do jejího nosu a nechtěl ji pustit,“ popsal velitel hasičů Tim Card pro místní deník The Chronicle-Telegram. Hasiči proto museli hlavu hroznýše odříznout nožem, jinak by se ženina obličeje nepustil.

Žena, která podle svých slov doma chová jedenáct hadů, byla převezena do nemocnice. Její zranění prý nejsou život ohrožující.

Stanice BBC připomíná, že hroznýš královský zabíjí svou oběť tak, že se nejdřív pevně obmotá kolem jejího těla. Do orgánů oběti pak přestane proudit krev a kyslík.