Ubodaný hroch, utopená opice. V salvadorské zoo záhadně hynou zvířata

Několik týdnů pro smrti zvířete se začaly šířit otázky, zda byl skutečně Gustavito pobodán, jak ředitel zoo Vladlen Henriquez tvrdil, nebo onemocněl již několik dnů předtím a sám se poranil, když spadl na nějakou ostrou část své ohrady. Šéf pracovníků v zoo Ricardo Amaya novinářům řekl, že „jde o zanedbání ze strany ředitele i veterinářů“.

Počáteční podezření ze zanedbání péče se začala ještě zamotávat. Za Gustavovou smrtí by mohlo být i spiknutí, které má vést k uzavření zoologické zahrady, píše deník The Washington Post. Na jejím místě se údajně počítá s projektem, který prosazují zájmové skupiny v pozadí.

Úřad generálního prokurátora v Salvadoru byl po pochybnostech vyzván, aby případ prošetřil. Předtím, než vyšetřovatelé stihli dokončit svou práci, unikla ze zoo zpráva o ještě bizarnějších událostech. Někdo ukradl 23. dubna pět papoušků ara. O čtyři dny později zemřela na střevní potíže osmiletá puma Soberana a tentýž den se jedna z opic, chápan středoamerický, utopila v rybníku.

Ještě podivnější případ se stal dva týdny předtím, kdy zemřela zebra. Zástupci zoo její smrt vysvětlovali tím, že náhlé zemětřesení pravděpodobně vyděsilo zebru natolik, že se vrhla střemhlav proti ohrazení její klece.

„Zdá se, že v zoologické zahradě se děje něco zvláštního a neobvyklého, ale nikdo, absolutně nikdo ohledně toho nic nedělá,“ prohlásil šéfredaktor novin El Diario de Hoy Ricardo Chacón.

Hroch nebyl pobodán

Úřad generálního prokurátora po vyšetřování odmítl teorii o vraždě Gustavita a oznámil, že zvíře zemřelo na plicní krvácení. „Není vidět, že by byl pobodán, jak bylo původně řečeno,“ řekl jeden z prokurátorů a dodal, že rány v tlamě zvířete mohly pocházet od jeho vlastních špičáků.

Ani starosta hlavního města San Salvador Nayib Bukele nepovažuje vysvětlení zoo za důvěryhodné. Poté, co zemřel Gustavito, Bukele navrhl uzavření zahrady a přemístění všech 600 zvířat do rezervace v Mexiku. „Ta zoo tady je depresivní,“ řekl Bukele v rozhovoru. „Máme lva, který snědl vlastní ocas. Nedělám si srandu. Skutečně snědl svůj ocas.“

Od Gustavitovy smrti poklesla návštěvnost o polovinu (více o hrochovi čtěte zde). Narodil se v zajetí v roce 2002 v zoologické zahradě na Guatemale, zoo v Salvadoru jej koupila za 5 000 dolarů o dva roky později. Když v roce 2010 zemřel slon, Gustavito se stal hlavní atrakcí. „Byl slavný,“ řekl jeden z chovatelů zoo. „Slavný jako Madonna.“

Ředitel Henriquez si nadále stojí za tím, že hrocha neznámí útočníci zavraždili a popírá jakékoli neoprávněné jednání. V posledních letech měl sice Gustavito drobná zranění a byl nemocný, ale na konci roku 2016 byl podle zprávy, kterou zoo připravila, v „dobrém zdravotním stavu“. Začátkem února si zaměstnanci všimli, že hroch „nebyl ve své kůži“ a neměl chuť k jídlu. Veterináři ho ovšem vyléčili, píše se ve zprávě.

Koncem února ošetřovatel upozornil nadřízené na to, že Gustavito nejí a neleze ani z vody. Když jej přiměli vylézt, všimli si zranění na jeho bocích, končetinách a v tlamě. Během dne se jeho stav prudce zhoršil a následující den zemřel. Podle veterinářky Virny Oratizové bylo příčinou selhání srdce a plic a paralýza trávicího traktu kvůli stresu.

Uvnitř jeho ohrady nalezli zaměstnanci tři kusy vlnitého plechu a několik malých kamenů. Henriquez uvedl, že také našli díru v oplocení a do ohrady mohl někdo vlézt. „Byl zraněn ze všech stran, což naznačuje, že se nejednalo o pád,“ řekl ředitel. „Kdyby spadl, měl by zranění jen na jedné straně. To zvíře bylo napadeno,“ dodal.