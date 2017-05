Hrad si nechal vyrobit sarkofág, uloží do něj ostatky staré přes tisíc let

Informace o zadání zakázky se objevila minulý týden ve veřejném registru smluv. Správa pražského hradu si v ní objednává kamennou schránku - sarkofág - v hodnotě 69 tisíc korun. Zhotovitelem je známý restaurátor Miloš Gavenda, který by měl žulovou schránku sestavit i instalovat.

Ačkoli internetoví vtipálci žertovali o tom, že je sarkofág nejspíš určený pro současnou hlavu státu, podle Hradu do něj budou uloženy ostatky muže a ženy z přelomu 9. a 10. století. Podle mluvčího Správy Pražského hradu Davida Šebka to pravděpodobně byli příslušníci vládnoucího rodu.

„Sarkofág bude sloužit k uložení kosterních ostatků, které byly ve 20. století nalezeny při vykopávkách v prostoru bývalého kostela Panny Marie, který stál v místech dnešního průchodu mezi II. a IV. nádvořím,“ uvedl pro Lidovky.cz Šebek. Kostel je v areálu Pražského Hradu nejstarší sakrální stavbou.

Ostatky byly nalezené v podzemí, kde byly vložené do starší kamenné hrobky. Hrob byl situovaný na privilegované místo uprostřed kostela a pohřbení měli u sebe cenné šperky. Podle historičky Jany Maříkové-Kubkové z Archeologického ústavu Akademie věd by to mohly být ostatky knížete Spytihněva z rodu Přemyslovců.