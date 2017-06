Evropu spalují rekordní horka. Ve Vídni zakázali grilování, hrozí požáry

Ve Francii tropické teploty panují od neděle a vydržet by mohly přinejmenším do čtvrtka. Především na jihozápadě, v centrální části a na východě země by ve středu mohla rtuť teploměrů vyšplhat až na 37 stupňů Celsia.

Úřady už zřídily bezplatnou telefonní linku pro osoby nejvíce ohrožené vysokými teplotami, především pro seniory. V Paříži a na jejích předměstích jsou otevřeny parky dvacet čtyři hodin denně, aby se mohli lidé ochladit v zeleni.



V Londýně by mohl padnout teplotní rekord z roku 1976. Kvůli vedru dokonce organizátoři koňských dostihů v Ascotu, kterých se zúčastní i královna Alžběta II., uvolnily přísné předpisy v oblékání. Podle místních meteorologů by se mohly teploty, které se nad 30 stupňů vyšplhaly už v sobotu, nad třicítkou udržet až do čtvrtka, což by bylo v červnu nejdéle od roku 1995.

Také v Nizozemsku, kde se rtuť teploměrů pohybuje kolem 35 stupňů, by měly teploty klesnout ve čtvrtek. Riziko vzniku požárů je v hraničních oblastech s Belgií na nejvyšším stupni.

Zákaz grilování a lesní požáry

Kolem 35 stupňů se teploty pohybují také v Rakousku, tady vedra vydrží přinejmenším ještě týden. Vídeň už zakázala oblíbené grilování ve veřejných parcích. Omezení kvůli nebezpečí vzniku lesních požárů platí už od úterý v několika spolkových zemích, ve středu se k nim přidalo i Tyrolsko. Mezi třiceti a pětatřiceti stupni naměří v následujících dnech také na mnoha místech hornatého Švýcarska.

V Německu bude vlna veder kulminovat ve čtvrtek. Na jihozápadě země naměří až 38 stupňů. Odpoledne se pak na severu země budou vyskytovat silné bouřky s deštěm i kroupami.

Nejvyšší teploty tradičně panují na jihu Evropy. Portugalsko se dál potýká s lesními požáry v centrální části země, které si vyžádaly 64 mrtvých a 157 zraněných. Ve Španělsku by mohly až do neděle teploty dosahovat 40 stupňů. V Itálii by mohla být aktuální vlna veder nejhorší za posledních 15 let.

Teploty tu jsou o osm stupňů vyšší než průměrně v červnu. V Miláně naměřili 39 stupňů Celsia. V Řecku se naopak drží teploty v červnovém průměru: v Aténách se vyšplhaly na 29 a v Soluni na 30 stupňů Celsia.