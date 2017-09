Stát by měl lidem odpustit penále za dluhy, navrhuje Horáček

Horáčkův záměr se týká pokut a penále k dluhům, které mají fyzické osoby vůči státu. „Spousta těchto pohledávek je stejně nedobytných a tyto dlouhá léta se táhnoucí dluhy brání návratu lidí do běžné ekonomiky, takže ani nemohou platit daně, a stát tak nepochybně přichází o spoustu peněz,“ uvedl.

Horáček řekl, že lidé do dluhových pastí často padají z banálních důvodů, kdy například opomenou úřadům zaplatit nebo mají s placením zpoždění. „Často se stane, že z banálního malého dluhu to naroste kvůli penále do nesplatitelných nároků,“ podotkl.

Amnestie k výročí?

Horáček se domnívá, že z několika desítek miliard dlužných korun je nemalá část nesplatitelná. Je přesvědčen o tom, že jeho návrh mnoha lidem prospěje a nikomu neuškodí. Odpustit penále mají podle něj pravomoc ministr financí a ministr práce a sociálních věcí. Amnestie by se podle něj měla symbolicky vyhlásit příští rok, kdy se bude slavit 100 let od vzniku Československa.

„Mluvil jsem o tom i s lídry politických stran, a ti nápad uvítali,“ uvedl Horáček. S kým už jednal, nechtěl specifikovat.

Horáček zároveň vyzval ostatní prezidentské kandidáty, kteří už sehnali dostatek podpisů k prezidentské kandidatuře, aby vstoupili do veřejné debaty a předložili své programy. „Řekněte, za čím stojíte a proti čemu se chcete vymezovat,“ řekl.

