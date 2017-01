Honičku za kradeným autem ukončily v pražském Braníku zastavovací pásy

„Policisté včera krátce před desátou hodinou dopolední zaregistrovali na Podolském nábřeží řidiče osobního motorového vozidla Škoda Octavia Combi, které policejní databáze vyhodnotila jako odcizené. Automobil byl podle informačního systému odcizen předchozí den v Horních Počernicích,“ uvedla v neděli policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Hlídka podle ní přivolala posily a auto sledovala na křižovatku ulic Podolské nábřeží a Libušina, kde řidič zastavil na červenou.

„Této situace využila přivolaná posila a svým vozidlem řidiče zablokovala. Ten pokyny policistů nerespektoval a zátaras prorazil, přičemž policejní vůz poškodil,“ doplnila Zoulová.

Muž rychle ujížděl po Podolském nábřeží a ohrožoval ostatní řidiče i chodce. Do křižovatky s Podolskou ulicí vjel na červenou a naboural taxík.

„Ani druhá dopravní nehoda piráta silnic nezastavila a on pokračoval ve zběsilé jízdě ulicemi Jeremenkova, Dvorecká, Modřanská, Branická a Ke Krči až do ulice Vrbova, kde se otáčel v křižovatce ulic Novodvorská a Vavřenova do protisměru,“ popsala mluvčí.

Cizinec během honičky nabořil čtyři auta

Policisté podle ní nemohli použít zastavovací pásy, proto vytvořili další zátaras služebním vozem. I ten muž naboural a jel dál ulicí Ke Krči. Na této komunikaci konečně nastaly ideální podmínky pro použití donucovacího prostředku v podobě zastavovacího pásu,“ podotkla Zoulová.

Zastavovací pásy mají ostré hroty, a když přes ně auto přejede, všechny čtyři pneumatiky se propíchnou. Zhruba do 200 metrů se pak vozidlo zastaví (více o nich čtěte zde). To se stalo i v tomto případě. Když řidič na pás najel, prorazil pneumatiky a musel zpomalit. Ještě nějakou dobu jel Jiskrovou a Branickou ulicí, kde ho zastavil třetí zátaras.

„Policisté na místě dvaatřicetiletého cizince zadrželi a později převezli na nejbližší policejní služebnu k provedení dalších nezbytných úkonů. Případ si převzali kriminalisté čtvrtého policejního obvodu, kteří muže podezírají hned z několika přečinů,“ sdělila iDNES.cz mluvčí. Kromě krádeže je to naboření čtyř aut, z toho dvou policejních.