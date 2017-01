Kouč Růžička opět stane před soudem, odmítl peněžitý trest za zpronevěru

Zmíněných půl milionu Růžička obdržel od otce svého svěřence, podnikatele Miroslava Palaščáka. Ten kauzu odstartoval zveřejněním nahrávky z roku 2014, která měla dokázat, že tehdejšímu trenérovi hokejové Slavie předal v letech 2012 a 2013 dvakrát 250 tisíc korun.

Palaščák tvrdí, že to byl úplatek za to, aby jeho syn hrál v prvním týmu Slavie. Růžička naopak mluví o sponzorském daru pro klub. „Přijal jsem od Palaščáka dvakrát 250 tisíc, načež Palaščák měl dodat věci, které by byly vyřízeny papírově. Ty nikdy nedodal,“ řekl v srpnu Růžička u soudu. Peníze později Palaščákovi vrátil prý právě proto, že mu nedodal potřebné dokumenty.

Nahrávka, která celou kauzu odstartovala:



U soudů vypovídali i bývalí či současní manažeři hokejového klubu, z nichž většina uvedla, že jim Růžička o žádném sponzorském daru neřekl. Verzi bývalého kouče klubu potvrdili pouze dva svědci tvrzením, že se Růžička o jakémsi daru či reklamním plnění od Palaščáka jednou zmínil.



Případ by mohlo pomoci rozluštit svědectví Jiřího Moučka, který sice neměl s klubem oficiálně nic společného, ale sháněl pro něj prý drobné sponzorské dary. Účastnil se i jednání mezi Palaščákem a Růžičkou. Mouček ale dříve odmítl vypovídat z obav z vlastního stíhání.

Pokud by Růžička peněžitý trest neuhradil, jako alternativu mu soud v září vyměřil 16 měsíců vězení. Ze slov soudce vyplynulo, že peněžitý trest považuje za dostačující. „Není žádného důvodu ukládat trest exemplární,“ vysvětlil. Polehčující okolností byla pro Růžičku dosavadní bezúhonnost a to, že Palaščák dostal své peníze nakonec zpátky (více o verdiktu v kauze zde).

Středeční jednání soudu je naplánováno na 13:00 odpoledne. Žalobkyně dříve žádala pro Růžičku podmíněný trest 1,5 roku s tříletou zkušební dobou a peněžitý trest 500 000 korun, obhájci zproštění viny. Růžička kvůli kauze opustil i post trenéra české hokejové reprezentace.

