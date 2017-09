Utajené hnutí vábí voliče na sportovce, Vízek se ale do Sněmovny nehrne

Sehnal hnutí založil v červenci. Podle svých slov chtěl něco podobného udělat dávno.

„Do sportu se nedávají buď žádné peníze, nebo jen minimum, anebo neprůhledně. Když sportujete, děláte něco pro fotbal, hokej, tenis, tak se potkáváte s lidmi, kteří říkají, jak nejsou peníze. Posledních 25 let nám je politici ve všech stranách pouze před volbami slibují. Tak jsme založili sportovní hnutí Sportovci k prosazování našich zájmů,“ uvedl Sehnal pro iDNES.cz.

Hnutí má podle něj kolem 2 000 členů, kandidátky připravilo ve všech krajích. „V Praze máme Ladislava Vízka, bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého, trenéra hokejistů Pavla Richtra. Co jméno, to pojem,“ uvedl Sehnal.



Bývalý fotbalista, olympijský vítěz Vízek kandidaturu pro iDNES.cz zdůvodnil tím, že sportovci jsou slušní lidé, kteří ví, jak to ve světě chodí a do politiky mohou přinést něco jiného. „Chceme říct svůj názor, protože máme pocit, že politiku vedou jenom bohatí, aby ještě více zbohatli. A to se mi samozřejmě nelíbí. My jsme v podstatě obyčejní lidé,“ řekl Vízek.

Přiznává ovšem, že pokud by byl zvolen, do Sněmovny by se nehrnul. „Já jsem na nabídku neřekl ne a hned jsem tam byl napsaný. Moc se mi do toho nechce, protože si celkem oprávněně myslím, že politika je špína,“ uvedl



Vlastimil Sehnal Vlastimil Sehnal působil za ODS jako poslanec, senátor i starosta Lipůvky na Blanensku. Mezi lety 2003-2005 byl předsedou představenstva fotbalového klubu 1. FC Brno. V roce 2008 byla zveřejněna nahrávka, na které Sehnal mluví s majitelem stavební firmy Přemyslem Veselým o úplatcích za přidělení lukrativních zakázek v Brně. Sehnal byl také zmiňován jako jeden z lidí, kteří mohli v roce 2008 nabízet úplatek v prezidentské volbě za podporu Václava Klause.

Bývalý fotbalový reprezentant a člen Klubu ligových kanonýrů Radek Drulák, který je dvojkou na kandidátce v Olomouckém kraji, od kandidatury nic neočekává, ale pochvaluje si, že hnutí bylo založeno. „Peníze ve sportu chybí a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by se mělo zajímat, jak na tom sportovci jsou. Mluvím především o těch, kteří dříve hrávali a reprezentovali republiku a něco dokázali. Ti v současnosti živoří,“ upozornil Drulák.

Bývalý fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků je na kandidátce ve Středočeském kraji podle svých slov především proto, aby hnutí podpořil. „Celý život jsem se pohyboval u sportu. Pan Sehnal mě oslovil a já řekl, že s tím nemám problém. Přál bych si, aby se tam Sportovci dostali. Jsou zvyklí zaměřit se na nějaký výsledek,“ uvedl Jirků.

„Chceme minimálně deset procent“

Do Sněmovny kandiduje i bývalý lyžařský trenér Stanislav Frühauf, fotbaloví trenéři Dušan Uhrin starší či Pavel Rada, boxer Rostislav Osička nebo někdejší skokan na lyžích Jan Mazoch.



Kromě peněz na sport se chce hnutí zaměřovat i na školství, zdravotnictví či výběr daní. „Chceme nízké a spravedlivé daně, spravedlivou sociální politiku, aby důchodci dostávali spravedlivý důchod. Neustále se také něco řeší ve zdravotnictví, je nedostatek lidí. Všechno je o penězích. Prostě chceme normálně začít hospodařit,“ uvedl Sehnal.



Předvolební kampaň si podle něj v hnutí platí každý sám a snaží se využívat například sociální sítě. Ve volbách chce dosáhnout dvouciferného výsledku. „My si říkáme, že pokud bychom neměli deset procent, tak jsme naši práci dělali špatně,“ dodal Sehnal.