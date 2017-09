Ekologové pochválili vládu za ochranu přírody. Vadí jim přístup k odpadům

„Nejvýznamnější selhání vlády je prosazení novely stavebního zákona, která bere lidem právo účastnit se svými spolky územních a stavebních řízení. Její slib byl takový, že zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí. Porušení slibu bije do očí,“ prohlásil ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš (více o stavebním zákonu zde).

Šéf Hnutí DUHA Jiří Koželouh vládu a zejména ministerstvo životního prostředí pochválil za novelu zákona o národních parcích nebo za strategii adaptace na změnu klimatu. Zdůraznil ale, že v případě prvního zákona chybí termín, kdy bude divoká příroda chráněná na polovině rozlohy národních parků (více čtěte zde). V druhém případě pak Koželouh kritizoval vypuštění ozdravení českých lesů i přísnější ochrany půdy před erozí. „Lesy v ČR dále chřadnou kvůli nešetrnému hospodaření a nepřirozené druhové a věkové skladbě. Je to jedna ze dvou hlavních promarněných příležitostí,“ doplnil Vondrouš.

Ekologické organizace pak resort Richarda Brabce (ANO) kritizovaly za nepřijetí zákonů, které by zlepšily recyklaci odpadů a odklonily ekonomiku od závislosti na fosilních palivech. Reakci ministerstva iDNES.cz zjišťuje.

„Vláda nezvýšila recyklaci odpadů a její zvyšování do budoucna naopak zkomplikovala. Je to jeden ze dvou hlavních negativních kroků vlády,“ míní Vondrouš s odkazem na přijetí Plánu odpadového hospodářství ČR, který snížil závazný cíl recyklace pro všechny komunální odpady na 38 procent do roku 2020. V původním plánu přitom byl stanovený cíl recyklovat 50 procent komunálních odpadů.

Výtku si podle ekologických organizací zaslouží vláda také za chybějící antifosilní zákon. „Vláda sice prosadila Státní energetickou koncepci ČR, která předpokládá výrazné snížení závislosti na uhlí, ale konkrétní úkoly k tomu směřujících se prosadit nepodařilo (například penalizaci za plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách nebo vyšší zdanění fosilních paliv). Prolomení limitů těžby uhlí na velkolomu Bílina dokonce závislost na fosilních palivech podpořila,“ uvádí ekologové (více o limitech zde). Správné naopak podle nich bylo zachování limitů těžby na velkolomu Československé armády, kde by jinak bylo vytěženo až 750 milionů tun hnědého uhlí.