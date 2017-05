Dusno v koalici. Ministři se osočují ze lží a posílají do ženských orgánů

Sobotka během nedělní debaty v České televizi sáhl oproti svému zvyku několikrát k peprnějšímu slovníku. Nejprve zkritizoval Babiše za to, že do debaty na rozdíl od šéfů dalších parlamentních stran nedorazil, což označil za zbabělost. V další části pořadu poznamenal, že bylo „zatraceně dobře“, že Sněmovna přijala zákon o střetu zájmů.

Při debatě o ovlivňování médií Babišem, které mají dokládat nahrávky zveřejněné v poslední době, Sobotka řekl, že ministr financí opakovaně veřejně lhal. Připomněl, že Babiš po nákupu vydavatelství MAFRA přísahal, že do obsahu zpráv nebude zasahovat. „Když něco slibujete na zdraví svých nejbližších, tak to snad myslíte vážně, doprčic,“ řekl Sobotka.

Šéf lidovců v České televizi později poznamenal, že Babiš ostatní na jednáních předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran posílal „do ženských pohlavních orgánů“. „Možná někteří bývalí předsedové vlády by si celou situaci s panem Babišem vyřídili ručně,“ okomentoval chování šéfa hnutí ANO Bělobrádek s tím, že on a Sobotka jsou „v podstatě klidní lidé“.

„Musím se smát, když pak (Babiš) říká v médiích, že on takhle mluví jen u lidí, kteří jsou na to zvyklí. Já na to zvyklý nejsem a zvykat si nehodlám,“ řekl.

K ostřejšímu vyjádření na Twitteru sáhl i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), když napsal, že Babiš „je nejen lhář, ale i zbabělec“, protože do České televize nepřišel.

Babiš na Facebooku svou neúčast zdůvodnil tím, že by ostatní nechal opakovat „ty stejné lži“. Ve stejném příspěvku napsal, že udělal chybu, když s novinářem MF DNES řešil materiály proti politickým konkurentům. „Podělal jsem to,“ uvedl (více čtěte zde).

Vulgarismy či urážky přední politici v posledních týdnech používají stále častěji. Sobotka například o Babišovi řekl, že stát důkladně „ojebal“. Ten naopak na tento týden zveřejněné nahrávce mluví o Sobotkovi jako o „největší svini, kterou jsem poznal“ a označil ho za „blbečka“.