Obžalovaní manželé jako advokáti zastupují jiné, sami se soudu vyhýbají

Za útisk a neoprávněný zásah do práva k bytu byli Hnilicovi již jednou odsouzeni k podmíněným trestům, odvolací soud ale rozsudek zrušil a zprostil je obžaloby. Podle Nejvyššího soudu to ale nebylo správné a Městský soud v Praze proto musí odvolání znovu projednat. Jenže to se nedaří. Od začátku roku 2016, kdy je případ zpět u městského soudu, se nikam nepohnul.

Ve čtvrtek do jednací síně opět dorazili jen advokáti Hnilicových. Předseda odvolacího senátu Jaroslav Pytloun proto začal dotazem: „Zeptám se pánů obhájců - klienty máte, nemáte?“ Karla Hnilicu tentokrát jeho advokát omluvil tím, že kvůli pohybovým problémům je ve střešovické nemocnici. Lenka Hnilicová trpí zase psychickými problémy. Ze stejných důvodů nepřišla ani na minulé jednání na začátku dubna. „Kdykoli se blíží to jednání, tak ona se prostě totálně složí,“ vysvětlil její obhájce Jan Camrda.

Soudce advokátům připomněl, že soudu dosud nezaslali požadovanou lékařskou zprávu, která by omluvila minulou nepřítomnost. Hnilicové nařídil v případě další omluvy v budoucnu zajistit, aby soud dostal potvrzení od lékaře. „Obžalované se ukládá, že pokud by se měla opakovat její zdravotní situace jako před veřejným zasedáním 4. 4. a 1.6., aby v den konání veřejného zasedání nejpozději v 8 hodin navštívila odborného lékaře,“ uvedl Pytloun.

Bez souhlasu obžalovaných soud nemůže pokračovat v jednání v jejich nepřítomnosti. Možné by to bylo jen v případě, že by o to sami požádali, anebo kdyby soud dospěl k závěru, že jejich omluvy jsou účelové.

Nájemníkům sebrali okna a zastavili vodu

Hnilicovi čelí obžalobě, že se jako majitelé domu v Lopatecké ulici v Praze pokusili zbavit stávajících nájemníků tak, že jim znepříjemňovali život. V červnu roku 2009 jim pod záminkou nového nátěru odebrali vnější křídla od čtyř oken a už je nevrátili, a to ani po urgencích.

Také nezajistili vytápění, takže byt se stal s příchodem podzimu a zimy téměř neobyvatelným. Vrácení oken sice nařídil stavební odbor městského úřadu a později i soud, Hnilicovi to ale ignorovali a okna vrátili až 14. prosince 2012, tedy po více než třech letech.

V prosinci 2010 navíc uzavřeli přívod vody. Důvodem byla havárie vodovodního potrubí, majitelé ale s obnovením přívodu nijak nespěchali. Udělali to až v září následujícího roku, a to po rozhodnutí soudu.

Státní zástupce poté podal dovolání a Nejvyšší soud jeho argumenty uznal. „Jak výstižně popsal nejvyšší státní zástupce, Městský soud v Praze postupoval ve svých úvahách v rozporu s logikou trestního práva, jeho rozhodnutí je tak již ve svém základu vadné,“ rozhodl soud v prosinci 2015 a vrátil případ odvolacímu soudu.



Chovají se jako uličníci ze základky, co se bojí poznámky, tvrdí novinář:

Omluvy u soudu: úrazy, porucha na autě a dovolená

Hnilicovi už v minulosti několikrát dokázali postup soudů i stavebního odboru zpomalit. Prohlídky domu v minulosti mařili tím, že k nim nepřišli. Dostali za to pokutu ve výši 10 tisíc korun. Podobně si počínali i u soudů.

Novinář Ivan Brezina, který se útisku nájemníků v Lopatecké ulici věnoval, popsal redakci iDNES.cz i další případy, kdy se Hnilicovi nedostavili k jednání. Jednou to bylo kvůli dovolené na Tenerife, jindy kvůli akutním střevním potížím a také pro poruchu auta. „Přičemž kancelář Hnilicových leží cca deset minut pěšky od budovy soudu,“ doplnil Brezina. Hnilica měl navíc, alespoň podle omluv u soudu, tři úrazy během jednoho a půl roku.

Soudy podle něj několikrát označily nepřítomnost Hnilicových za obstrukční jednání či snahu oddálit nepříznivé rozhodnutí. Hnilicovi se Brezinovým článkem cítí poškozeni a podali žalobu, o které soud dosud nerozhodl.

Obžalovaní manželé jsou po celou dobu svého trestního stíhání aktivní advokáti. Hnilicová již přitom jednou pravomocně odsouzena byla, a to za vydírání. Česká advokátní komora ale neshledala tento důvod dostatečně závažný pro její vyškrtnutí.

Podle bývalého nájemníka z Lopatecké Jana Lukeše Hnilicovi jako advokáti zastupovali v uplynulých dvou letech klienty zhruba ve čtyřicítce jednání u Městského soudu v Praze. „Vypadá to, že nemocní jsou jen tehdy, když mají dorazit k soudu jako obžalovaní,“ shrnul svůj názor Lukeš.

