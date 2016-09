Poslance čeká hlasování, zda omezí ministry, aby nesměli mít média

Největší pozornost bude upřena na návrhy poslanců Jana Chvojky z ČSSD a Martina Plíška z TOP 09. Chvojka za podpory vedení své strany přišel s tím, že by měl být zakázán souběh funkce člena vlády a ovládající osoby obchodní korporace, ale i to, aby ministr vlastnil noviny, rádio či televizi.

Babiš je nyní prostřednictvím svého Agrofertu vlastníkem mediálního domu MAFRA, do kterého patří i server iDNES.cz či deníky MF DNES, Lidové noviny a Metro. Ministru financí patří také hudební televize Óčko a celostátní rozhlasová stanice Rádio Impuls.

Před hlasováním o zákonu to vypadá, že s podporou více stran projde omezení vlastnictví médií. To, že by ministr nesměl být ovládající osobou v obchodních korporacích, tedy že by nesměl vlastnit víc než 40 procent firmy, možná nikoli. Problém s tím má totiž ODS. A bez jejích hlasů se ti, kdo usilují o přijetí zákona, neobejdou.

Martin Plíšek z opoziční TOP 09 zase navrhl, aby firma, ve které má člen vlády podíl 25 procent a víc, nesměla dostávat dotace a investiční pobídky.

Vláda to ustojí, míní Sobotka. Babiš při jednání nebude

„Omezení podnikání ministrů je správná věc a ČSSD podpoří všechny rozumné a dostatečně přísné návrhy,“ řekl iDNES.cz předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka. Neobává se, že by kvůli zákonu Babiš povalil vládu.

Ministr financí a šéf ANO serveru iDNES.cz řekl, že s něčím takovým ani nepočítá, přestože s tím, že ho chtějí politici hned několika stran, včetně jeho koaličních partnerů z ČSSD a KDU-ČSL omezit, má problém.

„Je to omezování základních práv. Nevím, proč bych já neměl mít právo jít do politiky, chovám se podle zákonů, dodržuji zákon o střetu zájmů,“ prohlásil. Se svou účastí při jednání o zákonu nepočítá. Počká si na to, v jaké podobě zákon projde, a pak se poradí s právníky. Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že by zákon mohl skončit i u Ústavního soudu.

ČSSD, KDU-ČSL,TOP 09 a ODS disponují ve Sněmovně 105 hlasy, takže mají sílu i na přehlasování případného veta prezidenta Miloše Zemana.