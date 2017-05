Vzduch kolem začal hořet, vzpomíná poslední přeživší na zkázu Hindenburgu

Pouť vzducholodi Hindenburg z Německa do amerického New Jersey probíhala v květnu 1937 až na pár detailů bez problému. Přílet na cílové letiště pouze pozdržela série bouřek a silný vítr. Na palubě byl i tehdy osmiletý Werner Doehner. Cestoval společně s rodiči, bratrem a sestrou.

S rodinou se vraceli z prázdnin v Německu, po přistání na letišti v Lakehurst plánovali výlet do New Yorku a návrat domů do mexické metropole, kde pracoval Doehnerův otec. Doehner i jeho sourozenci by raději cestovali lodí, rodiče však zvolili méně tradiční způsob dopravy. Ve stísněném pokoji se rodina snažila zabavit deskovými hrami. Výhled u okna jim nabízel pouze nekonečný oceán.

Když se vzducholoď blížila k cílovému letišti Lakehurst, Doehnerův otec vzal do ruky kameru a celý manévr si chtěl zdokumentovat. Bylo to naposled, co ho jeho rodina spatřila. „Pak už jsme ho nikdy neviděli,“ vzpomíná dnes 88letý Doehner, který je posledním žijícím cestujícím z Hindenburgu.

Poklidná cesta se změnila v peklo při přistávacím manévru poté, co vzducholoď zachvátily plameny (více o samotné tragédii přineseme v sobotu, na níž výročí tragédie připadá, pozn. red.). Příď stroje se začala zvedat. „Najednou vzduch kolem nás začal hořet,“ vzpomíná Doehner.



„Byli jsme u okna. Matka vzala bráchu a vyhodila ho z okna. Pak popadla mě, ale upadli jsme. Pak mě vyhodila ven,“ popisuje dramatické chvíle Doehner. Sestru zvednout nedokázala, sama pak těsně před dopadem stroje vyskočila. „Pamatuji si, jak jsem ležel na zemi a máma mi říkala, ať vstanu a uteču,“ popisuje Doehner. Jednoho ze stevardů požádala, aby dceru zachránil.

Půl roku v nemocnici

Doehner měl popáleniny na tváři, rukách a noze. Podobně skončila i jeho matka a bratr. Sestra svým zraněním podlehla. Doehner se z nemocnice dostal až po půl roce a několika transplantacích kůže. Rodina se vrátila do Mexico City. Doehner zde pohřbil svého otce a sestru.

V současnosti žijí pouze tři lidé, kteří letěli na palubě Hindenburgu. Doehner je jediným, který absolvoval úplně poslední cestu tohoto stroje. „Hindenburg je něco, na co člověk nikdy nezapomene,“ tvrdí.



Při zkáze Hindenburgu zemřelo 13 pasažérů a 22 členů posádky. Zemřel také jeden člen letištního personálu. Na palubě vzducholodi cestovalo 97 lidí.

Hindenburg byl spolu se sesterskou vzducholodí LZ-130 Graf Zeppelin II považován za největší létající stroj všech dob.