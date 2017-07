„Himálajskou viagru“ ohrožují změny klimatu, sběrači se bojí o živobytí

Houba housenice čínská (Cordyceps sinensis) je pro obyvatele Himálaje zlatem. Zájemci za jeden kilogram zaplatí v přepočtu přes půl milionu korun. Cizopasná houba napadá larvy, které se ukrývají pod zemí. Lidé pak larvy sbírají včetně vzácné houby.

V sezoně mnozí obyvatelé Nepálu přerušují svou stabilní práci a vydávají se tuto vzácnou houbu sbírat. Zavřeny zůstávají i některé školy.

„Lidé houbu znají pod pojmenováním himálajská viagra, protože zvyšuje libido u mužů i žen. Kupují ji jenom velmi bohatí lidé,“ sdělil serveru The Guardian Himal Aryal, který houby prodává zámožným zákazníkům už osm let. Asi devadesát procent produkce směřuje do Číny. Zde ji mimo sexuálně povzbudivých účinků využívají také pro stabilizaci krevního tlaku či jako takzvané přírodní antibiotikum.

V posledních letech však sběrači zažívají krušné časy. „Když jsem se sběrem začínal, každý den jsem našel padesát až šedesát hub. Dnes s trochou štěstí nasbírám čtyři až pět,“ tvrdí Bibek Jhakri. Obává se, že zanedlouho už mu příjem ze sběru nebude stačit. Podobně jsou na tom i další sběrači, jimž často chybí i základní vzdělání a sběr je pro ně jedinou možností, jak si přivydělat.



Podle studie z roku 2016 uveřejněné v magazínu Biological Conservation je postupné vymírání housenice čínské následkem klimatických změn a částečně také nadměrného a neudržitelného sběru. Růst teplot ve vysoko položených oblastech podle odhadů v následujících letech zredukuje už tak malé množství těchto hub až o třetinu.