Obtížný Hillaryho schod na vršku Everestu se nezřítil, tvrdí horolezci

Známý horolezec a šestinásobný pokořitel Everestu Mosedale na Facebooku 17. května napsal, že „Hillaryho schod již neexistuje“ (více čtěte zde). Ve svém příspěvku uvedl, že kolaps Hillaryho schodu (někdy bývá označovaný jako Hillaryho výšvih) ve výšce 8 790 metrů nad mořem patrně způsobilo zemětřesení z roku 2015.

Nepálec Pemba Dordží Šerpa po návratu ze své letošní expedice ale uvedl, že z Hillaryho schodu se sice utrhl velký kámen, ale masivní kus skály je pořád na místě. Nepálská horolezkyně Lila Basnetová, která byla v první skupině horolezců, jež dospěla během letošní jarní lezecké sezony na vrchol Everestu, řekla, že si na schodu nevšimla žádných změn.

„Neviděli jsme, že by byl s Hillaryho schodem nějaký problém. Je to popáté, co jsem zdolala Everest, a vše se zdá být v pořádku,“ prohlásila Basnetová, která v nepálské metropoli Káthmándú provozuje horolezeckou agenturu.

Šéf Nepálského horolezeckého svazu Ang Cering na základě zjištění šerpů vydal prohlášení, že Hillaryho schod nezmizel. Svaz ale zároveň uvedl, že je připraven prošetřit, co se v místě přesně stalo.

Hillaryho schod Hillaryho schod je (nebo byl) 12 metrů vysoká vertikální stěna, která byla vždy považována za poslední obtížný úsek, který musí horolezci překonat, než dosáhnou vrcholu. Skalní stupeň byl pojmenován po Novozélanďanovi Siru Edmundu Hillarym, který společně s nepálským Šerpou Tenzingem Norkejem jako první Mount Everest v roce 1953 pokořil.

Velmi častý účastník expedic na Everest Pasang Tenzing Šerpa naznačil, v čem by mohly dohady spočívat. Připomněl totiž, že on a další horolezci, kteří po zemětřeseních znovu v roce 2016 zpřístupnili stezku na vrchol, posunuli z bezpečnostních důvodů trasu tak, aby Hillaryho schod obcházela.

„Loni jsem byl koordinátorem týmu, který otevřel cestu na vrchol. Vzhledem k tomu, že na Everestu nebyli dva roky žádní horolezci, vypadal Mount Everest jako nová hora se spoustou sněhu,“ řekl Pasang agentuře AP.

„Po staré stezce nebylo ani památky. Z bezpečnostních důvodů jsem trasu v oblasti Hillaryho schodu posunul o nějakých pět až osm metrů doprava,“ prohlásil Pasang, který stanul na špici nejvyšší hory světa již jedenáctkrát. Pasang byl naposledy na Mount Everestu 16. května a tvrdí, že schod byl na svém místě.

Mosedale si ale stojí za svým názorem, že Hillaryho schod je minulostí. Zdůraznil rovněž, že výstup se po jeho kolapsu stal ještě riskantnějším podnikem. „Loni a letos se v oblasti Hillaryho schodu vytvořil sněhový hřeben, díky němuž jsme mohli stoupat s relativní lehkostí. Avšak v příštích letech, pokud se takový hřeben nevytvoří, bude tuto oblast obzvlášť složité zdolat,“ uvedl.