Clintonová si vyřizuje účty za prohrané volby, v pamětech nikoho nešetří

Devětašedesátiletá veteránka americké politiky v prvních kapitolách své v pořadí již třetí knihy rekapituluje období bezprostředně poté, co ji v boji o Bílý dům porazil Donald Trump.



S černým humorem vzpomíná, jak v době po své překvapivé prohře celé dny jen koukala na televizi a cvičila jógu. „Přátelé mi radili, abych se spolehla na sílu Xanaxu a pěli chválu na své skvělé terapeuty,“ vzpomíná podle listu The New York Times Clintonová s tím, že podobná doporučení odmítla.

Ve volbách získala téměř o tři miliony hlasů více než Trump, kvůli systému volitelů však prohrála. „Vedla jsem tradiční prezidentskou kampaň s pečlivě promyšleným programem a opatrně budovanými spojenectvími. Trump provozoval televizní show, v které zručně a bezohledně sázel na zlobu a roztrpčení Američanů,“ ohlíží se Clintonová za loňským bojem o Bílý dům.

Svého přemožitele v téměř pětisetstránkové knize vůbec nešetří. „Nejen že obdivuje Putina, on chce být jako Putin - bílý autoritativní vůdce, který může umlčovat oponenty, utlačovat menšiny, upírat lidem volební právo, podkopávat tisk a nahrabat si miliony. Sní o Moskvě na řece Potomac,“ píše Clintonová v narážce na řeku protékající Washingtonem D. C.

Na jednom místě také vzpomíná, jak se k ní Trump během druhé televizní debaty přiblížil zezadu, takže mu měla chuť říct: „Dej si zpátečku, zrůdo, jdi ode mě“.

„Byla jsem jako ve svěrací kazajce“

Účty si vyřizuje i s bývalým šéfem FBI Jamesem Comeyem, který několik dní před volbami oznámil, že FBI opět otevřela vyšetřování kauzy kolem jejích e-mailů (více čtěte zde). Clintonová tvrdí, že Comeyho oznámení spolu s mediálním kolotočem kolem její aféry a ruským vměšováním do voleb odsoudilo její kandidaturu k neúspěchu.

„Mým prvním instinktem bylo, že bychom měli vrátit úder a vysvětlit, že Comey hrubě překročil své pravomoci,“ vzpomíná Clintonová. Poradci ji prý přesvědčili, aby celou věc nechala být. „Když na to dnes myslím, tak to byla chyba,“ hodnotí hořce žena, v níž mnozí loni touto dobou už viděli první americkou prezidentku.

Ostrá kritika se v knize snáší i na jejího soka z primárek Bernieho Sanderse, který dokázal zlákat davy mladých nadšených Američanů a na Clintonovou útočil jako na zástupkyni finančníků z Wall Street.

„Prezident Obama mě přesvědčoval, abych zatnula zuby a pokud možno nechala Bernieho na pokoji. Připadala jsem si jako ve svěrací kazajce. Jeho útoky každopádně zanechaly následky a vydláždily cestu k Trumpově ‚křivácké Hillary‘. Nevím, jestli to Berniemu vadilo, nebo ne,“ píše Clintonová, podle níž se senátor z Vermontu spíš než vyhrát volby snažil rozvrátit Demokratickou stranu.

Moje kampaň, moje rozhodnutí

Někteří demokraté se podle listu The Guardian na Clintonovou zlobí, že svojí knihou Demokratické straně ublíží - a to v době, kdy se snaží vzpamatovat z loňské porážky a připravuje se na volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, které se konají příští rok.

„Tu knihu zveřejnila v nejhorší možný čas. Dnes podstupujeme možná ty nejklíčovější programové a institucionální bitvy vůbec a snažíme se stranu sjednotit, abychom se mohli posunout dopředu - silnější, silnější spolu,“ citoval Clintonové volební heslo demokratický kongresman Jared Huffman.

Americká média knihu Co se stalo hodnotí jako hořkou a bojovnou výpověď sveřepé političky, která svůj největší politický boj prohrála a už se nechce a nemusí na nikoho ohlížet. Vinu za prohrané volby vidí na všech stranách, nešetří však ani sebe.

„Procházím si své slabiny a chyby, které jsem udělala. Za všechny z nich přebírám odpovědnost. Můžete vinit data, můžete vinit program, můžete vinit, co chcete, ale kandidátem jsem byla já. Byla to moje kampaň. A byla to moje rozhodnutí“.