Polovina Trumpových fanoušků jsou ubožáci, prohlásila Clintonová

Polovinu Trumpových příznivců podle Clintonové tvoří rasisté, homofobové, sexisté, xenofobové a islamofobové.

„Velmi všeobecně řečeno, polovinu Trumpových stoupenců lze přiřadit ke kategorii ubožáků. Takoví lidé tady bohužel jsou a Trump je pozdvihl. Jsou nenapravitelní, ale Ameriku bohudík nereprezentují,“ konstatovala demokratická kandidátka.

Druhá polovina jsou podle ní lidé zoufale volající po změně, protože cítí, že vláda a hospodářský systém je poslaly ke dnu. „Neberou všechno, co Trump říká, ale vidí v něm naději, že jejich život bude jiný. To jsou lidé, které musíme chápat a do nichž se musíme vcítit,“ poznamenala Clintonová.

Trump na její prohlášení reagoval razantně. „Páni, Hillary Clintonová tolik urazila moje stoupence, miliony skvělých, tvrdě pracujících lidí! Při volbách za to zaplatí,“ napsal na twitteru.

Podle volebního stratéga republikánů Douga Heye to Clintonová přehnala. „Pojem ‚kategorie zoufalců‘ by měl v příštích dnech dominovat v médiích. Clintonová riskuje, že její kampaň bude vnímána negativně,“ uvedl Heye. Clintonová nicméně prohlásila, že je kandidátkou, která dokáže sjednotit rozdělenou zemi.