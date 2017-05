Clintonová vytvoří novou politickou skupinu k boji proti Trumpovi

16:43 , aktualizováno 16:43

Neúspěšná americká kandidátka na prezidentský úřad Hillary Clintonová pracuje na vytvoření nové politické skupiny, která by měla financovat hnutí odporu proti stávajícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. Uvedl to list Politico, podle kterého by činnost skupiny mohla být zahájena již příští týden.