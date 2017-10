VIDEO: Do německého města vtrhli divočáci, řádili v bance i obchodě

12:47 , aktualizováno 12:47

Čtyři zraněné si vyžádaly útoky dvou divokých prasat, která v pátek pronikla do centra města Heide na severu Německa. Jeden z kanců dokonce vnikl i do místní banky a do obchodu s brýlemi, informovala agentura DPA. Jedno zvíře ve městě zastřelil místní myslivec, druhé uteklo.