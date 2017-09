Zbrojaři z Heckler & Koch otáčejí, přestanou dodávat do krizových regionů

Zbraně z dílny Heckler & Koch slouží stovkám ozbrojených složek po celém světě. V mnoha případech se však dostávají i do regionů, kde jsou používány proti civilnímu obyvatelstvu. Firma dlouho odolávala tlaku aktivistů, aby zastavila prodej do nestabilních oblastí.

Export zbraní z Německa Export zbraní z Německa navzdory slibům politiků roste. Prodeje zbrojařů se například v roce 2015 vyšplhaly v přepočtu na 212,4 miliardy korun, což je největší částka od roku 1996. Nárůst ovlivnila například objednávka z Kataru na tanky Leopard za 46 miliard korun (více zde). Německo je podle rozhlasu NPR třetí největší světový vývozce zbraní.

V srpnu však v tichosti schválila překvapivě přísné interní směrnice. Nová strategie byla součástí poslední finanční zprávy společnosti. Zástupci firmy nové směřování blíže nekomentují, mluvčí pro server The Guardian pouze uvedl, že „Heckler & Koch se stahuje z krizových světových regionů“.

Firma tak podle zbrojních expertů přijala vůbec nejpřísnější směrnice mezi všemi světovými výrobci zbraní.

Zavázala se, že nebude dodávat do válečných zón a zemí, které nesplňují demokratické standardy.

Prodej bude možný pouze do takzvaných „zelených zemí“, které musí splňovat tři kritéria. Musí být členem NATO, nebo jeho ekvivalentu (spadá sem například Japonsko, Švýcarsko, Austrálie nebo Nový Zéland). Musí také splňovat určitá kritéria podle indexu korupce Transparency International a indexu demokracie dle Economist Intelligence Unit.

Prodej zbraní z dílny Heckler & Koch by měl skončit do zemí jako Saúdská Arábie, Egypt, Turecko, Indonésie či mnohých afrických států. Společnost bude mít paradoxně přísnější exportní politiku, než dodržuje německá vláda. Vedení navíc přislíbilo, že zřídí fond pro oběti, které zemřely na následky střelných poranění zbraněmi Heckler & Koch.

Otázka exportu do USA

Pro zbraňového giganta se jedná o ostrou změnu v etickém kodexu. Za posledních 65 let zbraně po tisícovkách putovaly do většiny rozbouřených světových regionů včetně Pákistánu i Íránu. Nutno dodat, že šíření zbraní v těchto oblastech hojně pomáhají také překupníci. Velký skandál si firma prožila v roce 2010, kdy ji přistihli při pochybné dodávce útočných pušek G36 do Mexika, uvádí server Deutsche Welle.

Na společnost přes třicet let tlačil také prominentní aktivista Jürgen Grässlin, v poslední době pod záštitou kampaně Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!. Aktuální kroky Heckler & Koch pochopitelně vítá. Zároveň však dodává, že jeho boj ještě není u konce.

Firma totiž pochopitelně dodrží všechny dosud dojednané kontrakty bez ohledu na cílovou zemi exportu. Grässlin navíc upozorňuje, že zbraně nadále budou proudit do Spojených států. „Nikdo nedokáže říct, do jakých válek Donald Trump armádu v budoucnu vyšle,“ tvrdí.

Zajímavé podle něj bude sledovat, jak na krok Heckler & Koch budou reagovat další výrobci zbraní. Německá firma v otázkách etiky dlouho platila za vůbec nejhorší západní zbrojařskou firmu. Nové směrnice by mohly ke stejnému postupu dotlačit i ostatní výrobce.