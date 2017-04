Soud zprostil obžaloby důchodce, kterého vinili z házení vajec na prezidenta

Soudce Milan Rossi uvedl, že Jindřicha Frühaufa zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. Muži hrozily za výtržnictví až dva roky vězení.

Rossi v odůvodnění svého rozhodnutí zkritizoval práci policie. „Je skutečně obdivuhodné, že dokázali identifikovat jen pana Frühaufa jako jedinou osobu, která házela vajíčka,“ řekl.

Státní zástupkyně zváží, zda podat odvolání. Frühauf je s rozsudkem spokojen, domnívá se ale, že tím věc nekončí, že státní zastupitelství se nevzdá. „Budu asi zvažovat nějaké další kroky, budu si chtít očistit jméno,“ uvedl.

Jindřich Frühauf, který je od loňska v důchodu, v úterý k soudu dorazil osobně a novinářům již před jednáním řekl, že se cítí nevinný a věří ve spravedlivé rozhodování soudu.

Na tribunu bych nedohodil

V jednací síni Frühauf na úvod popsal, jak jeho 17. listopad 2014 probíhal. Před demonstrací seděl se známými v restauraci Pod Slavínem. Odtamtud se prý vydali na Albertov kvůli tomu, že mezi známými byli i Němci, kteří chtěli vidět svého prezidenta. Na pódiu stál totiž spolu se Zemanem i německý prezident Joachim Gauck.

Frühauf líčil, jak na Albertově probíhaly projevy politiků, a uvedl, že v některých chvílích létaly stovky vajec. Sám ale byl prý od tribuny tak daleko, že by k ní nedohodil, odhadl to na 60 metrů.

Soudu popsal, že ho po zadržení policisté na místě ihned prošacovali, aby prý zjistili, zda u sebe nemá vajíčka. „Řekl jsem jim, že jsem vajíčka neházel. Ptali se mě - a kdo teda? Tak jsem jim řekl, že udávat nebudu, že jsem nikdy neudával a nebudu,“ uvedl. Jiné lidi prý viděl házet vajíčka, byly tam podle něj „nůše vajec“.

Soudce Milan Rossi se zajímal také o to, zda Frühauf nebyl ovlivněn alkoholem. Muž odpověděl, že mohl mít v sobě tak dvě piva, tvrdý alkohol nepil.



Házení vajec potvrdili jen policisté

Jinak vylíčil události předcházející zadržení policista David Peroutka. Frühauf prý hodil vajíčko sám, dopadlo zřejmě mezi zábrany a pódium. Nikdo jiný prý ve stejné chvíli vajíčka neházel. „Měl u sebe nějaká další?“ zeptal se soudce policisty. „To jsme nezkoumali,“ zněla odpověď.

Policistům prý Frühauf slíbil, že už žádná další vajíčka házet nebude. Na druhé straně později začal někdo házet vajíčka, na to již ale čtveřice policistů, do které patřil Peroutka, nereagovala. „Protože jsme předpokládali, že než bychom se tam prodrali tím davem, tak už by k žádnému narušování nedošlo,“ vysvětlil.

Podobně jako Peroutka mluvil i jeho kolega Luboš Tauš. „Řekl, že nic dalšího házet nebude, což řekl přímo mně,“ uvedl Tauš. Vajíčko prý Frühauf hodil pravou rukou, kterou měl tehdy v ortéze. Později už nic neházel, naopak začaly létat předměty na druhé straně davu.

Policisté se neshodli na tom, kterou rukou Frühauf vajíčka házel. Je totiž pravák, ale na pravé ruce měl tehdy ortézu, protože si ji při pádu z kola pohmoždil. Soudce v odůvodnění zprošťujícího rozsudku zmínil, že ortéza znemožňovala úchop. Jeden z policistů tvrdil, že Frühauf házel pravou rukou s ortézou, druhý řekl, že použil levou ruku.

Naopak Frühaufovu verzi událostí do velké míry potvrdila svědkyně Alice Nováková, jeho známá, která s ním byla na Albertově. Frühaufa prý ztratila z dohledu až poté, co ho z davu vytáhli policisté v civilu.



„Svědkové na shromáždění nebyli proto, aby sledovali pana Frühaufa, tím se liší od policistů,“ řekla státní zástupkyně, která trvala na tom, že Frühauf se dopustil trestného činu tím, že narušil slavnostní shromáždění.



Soud vyslechl také muže, který se přihlásil sám od sebe asi půl roku či více po incidentu. Ten uvedl, že si teprve na základě článků uvědomil, že Frühaufa už někde viděl, a zavolal nejprve do televize. Prý si ho zapamatoval kvůli tvaru nosu, na demonstraci ho viděl s platem vajíček a když ho okřikl, Frühauf ho nazval „komoušem“ či „bolševikem“.

Frühauf si v jednací síni nasadil kšiltovku, kterou měl tehdy na sobě. Svědek Slezák totiž uváděl, že muž, který házel vajíčka, na hlavě žádnou pokrývku neměl a že je šedovlasý. „Ale ty šedý vlasy vám vidět jsou,“ reagoval Slezák. O platu s vajíčky dříve na policii nemluvil, zmínil to až u soudu.

Výpověď Slezáka označil soudce po vynesení rozsudku za nevěrohodnou, a to i kvůli pozdnímu přihlášení. Konstatoval také, že motivem svědka byl spíše jakýsi uražený smysl pro povinnost, když se mu nelíbilo označení za příslušníka určité politické strany.

Původně jen přestupek

Případ dospěl k soudu po dvou a půl letech. V minulosti byl tento čin vyhodnocen policií a později i soudem jako přestupek, po stížnosti státního zastupitelství se ale muselo konat hlavní líčení.

17. listopadu 2014 při shromáždění na Albertově měl prezident Miloš Zeman projev k výročí 25 let od pádu komunistického režimu. Na pódiu stál spolu s německým prezidentem Joachimem Gauckem. Osobní strážci bránili prezidenta rozevřenými deštníky, prezident nazval vrhače předmětů zbabělci.

Přímo na Albertově policisté v roce 2014 nikoho neobvinili. Později konstatovali, že vrhači spáchali maximálně přestupky proti občanskému soužití. Úředníci městské části pak rozhodli, že házení nebylo ani přestupkem. Později ale magistrát nařídil Praze 2, aby čin jako přestupek posoudila. Policie nakonec začala skutky na pokyn státního zastupitelství vyšetřovat jako trestné činy. Obvinila dva lidi, k soudu nakonec dospělo počínání jednoho z nich.



Záběry ze 17. listopadu 2014 na Albertově: