Herní zákon ovlivnila hazardní lobby, tvrdí analýza. Ukazuje i na Valentu

Uvádí to analýza o vlivu herního průmyslu na rizika korupce ve veřejné správě, kterou připravil tým ministra pro lidská práva. S dokumentem, podle nějž ovlivňování úřadů provází klientelismus, nestandardní lobbing, ekonomický i mediální nátlak a střet zájmů, se v pondělí seznámí vláda.

Autoři označili výše jmenované výsledky svého bádání za jedno z hlavních bezpečnostních rizik, která plynou z jednání zástupců hazardu. Je snaha ovlivňovat přípravy předpisů v Parlamentu, na ministerstvu financí i v obcích.

Podle analýzy se při přípravě zákona o hazardních hrách projevily zájmy některých představitelů herního průmyslu. Týkaly se třeba hraní na internetu. „Zákon v průběhu legislativního procesu prodělal několik změn, které byly přímým důsledkem působení části hazardní lobby a které vedly k upřednostnění partikulárních zájmů nad zájmy veřejnými,“ uvedli autoři.

Zmínili zmírnění opatření na ochranu hráčů a k omezení závislosti na hraní proti původnímu vládnímu návrhu či hlavní zaměření regulace na elektronická zařízení, „zatímco loterie, kurzové sázky a hazard na internetu jsou novým zákonem regulovány v menší míře“.

Státní správu „navštěvují“ lidé z hazardního světa

Analýza poukazuje i na „nadstandardní personální vazby“ mezi zástupci společností a odborem státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi ministerstva financí. Na vlivné pozice se dřív dostali lidé, kteří působili v herním průmyslu. Tam se po odchodu z veřejné správy zas vrátili.

„Tento jev se nazývá ‚otáčivé dveře‘ neboli Revolving Doors a zvyšuje riziko střetu zájmů a pravděpodobnost výskytu korupce v širším slova smyslu ve veřejném sektoru,“ uvádí analýza. Podle ní po nástupu nového vedení do čela resortu financí nastaly personální změny a někteří bývalí vedoucí zaměstnanci začali pracovat pro společnost SYNOT senátora Ivo Valenty. V posledních letech se pokusy o ovlivňování ministerstva utlumily, uvádí zpráva.

Manipulace se objevila i u obecních vyhlášek. Zastupitelstva některých obcí nejprve schválila nulovou toleranci hazardu, pak ale udělila výjimky či názor úplně změnila. Podle analýzy rada jedné ze čtvrtí statutárního města chtěla hazard úplně zakázat, pod „ekonomickým i mediálním tlakem“ provozovatelů představitelé města rozhodli o zachování většiny heren.

V jedné z obcí Karlovarského kraje měl starosta skrytě pětinový podíl v místním kasinu. Vedení města rozhodlo o nulové toleranci, kasino zůstalo jediným povoleným provozovatelem. Jinde se klientelismus projevil při odebírání licence a v umělém prodlužování provozu, uvádí analýza.

Pomůže seznam lobbistů?

Podle ní by korupční rizika snížilo posílení transparentnosti při přípravě legislativy a při rozhodování. Ministr pro lidská práva má do konce září připravit obrysy zákona o lobbingu. Budoucí norma by mohla upravit třeba registr lobbistů, který by obsahoval i informace o jejich činnosti a kontaktech.

Součástí chystaných zákonů by mohla být takzvaná legislativní stopa, tedy dodatek se seznamem osob a organizací, které dodaly informace a posudky. V návrzích by se také vyznačovaly všechny dodatečné změny. Posílit by se měla ochrana oznamovatelů. Omezit by se měl i jev „otáčivých dveří“, a to třeba konkurenčními doložkami.

