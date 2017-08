PŘÍMÝ PŘENOS: Hasiči soutěží na mistrovství ČR v požárním sportu

Čeští hasiči patří v požárním sportu ke světové špičce. V posledních zhruba dvaceti letech sklízí velké úspěchy i na mezinárodních soutěžích. Například na mezinárodní hasičské soutěži v Ostravě v roce 2009, kde startovaly asi tři tisíce reprezentantů z 27 zemí světa, skončili čeští profesionálové na 2. a 5. místě a dobrovolní hasiči vyhráli všechny disciplíny v kategorii žen i mužů.



Své kvality potvrdili čeští hasiči i na řadě dalších soutěží. Od roku 2012 je držitelem světového rekordu v běhu na 100 metrů s překážkami profesionální hasič Jakub Pěkný z Ústeckého kraje, který tuto trať zvládl za 15,09 vteřin (více čtěte zde). Rekordy Češi překonávali také v roce 2015 na mistrovství světa juniorů a dorostu v běloruském Grodnu či na mistrovství světa mužů a žen v Petrohradu.

Na mistrovství ČR v Praze se bude soutěžit ve čtyřech disciplínách. Družstva i jednotlivci závodí ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže a v běhu na 100 metrů s překážkami. Družstva čeká navíc štafeta v běhu a požární útok. Loni se celkovými vítězi stal tým z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, jehož členové jsou držiteli několika národních rekordů.

Hasičský sport se rozšířil ze Sovětského svazu

Hasičský sport se na území ČR objevil na začátku 70. let. Pochází z bývalého Sovětského svazu, odkud se rozšířil do dalších zemí. Jeho cílem je zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů. V Česku je o něj velký zájem hlavně v jednotkách dobrovolných hasičů obcí, které pořádají soutěže dětí a mládeže v rámci sportovní a vzdělávací hry Plamen pro děti od šesti do 15 let. Tato hra letos slaví 45 let od svého vzniku.

Aktuálně má Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska evidováno přibližně 58 000 mladých hasičů ve věku od tří do 18 let. To je srovnatelné s mládežnickou základnou Sokola, kde děti a mládež do 18 let tvoří přibližně třetinu ze 160 000 členů. Počet mladých hasičů stoupá každoročně od roku 1998, kdy jich bylo zhruba 21 500.

Kromě mistrovství se průběžně koná také seriál šesti hasičských závodů Český pohár v běhu na 100 metrů s překážkami, kterého se mohou účastnit i zahraniční účastníci. Nejlepší třicítce závodníků jsou na každém kole přiděleny body a nakonec zvítězí závodník s celkově nejvyšším součtem bodů. Čtyři závody již byly, 10. září v Pískové Lhotě a 16. září v Karlových Varech se uskuteční poslední dva.