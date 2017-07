Policie odložila případ milionů, které Hašek vyplatil lobbistce Mrencové

Odložení případu v pondělí MF DNES potvrdil dozorující státní zástupce z městského státního zastupitelství v Brně Jan Petrásek. „Policisté vyslechli řadu svědků a nechali si doložit množství dokumentů. Že by se stal trestný čin, jsme nezjistili,“ uvedl Petrásek.

Platby Jihomoravského kraje Producentské centrum Profil

2011: 237 600 (specializované tréningové semináře Media Training)

2012: 30 000 (odborné konzultace ke Strategii KrU JMK)

2013: 72 600 (přípravné práce po akce pořádané krajem, zpracování mediálních materiálů) Marketingové centrum Profil 2011: 443 000(konzultační a poradenská činnost, školení zaměstnanců)

2012: 813 800 (průzkum veřejného mínění, školení zaměstnanců, osobní a elektronické konzultace)

2013: 558 294(marketingové služby, fotografické služby, zajištění podkladů a předjednání pro přijímání významných návštěv)

2014: 627 990 (fotografické služby, osobní a elektronické konzultace, poradenství v mediální oblasti, zajištění podkladů a předjednání pro přijímání významných návštěv)

2015: 508 200 (zajištění podkladů a předjednání pro přijímání významných návštěv, osobní a elektronické konzultace a poradenství v mediální oblasti)

2016: 461 010 (analýza, smlouva o poskytování marketingových služeb)

Hašek dodnes tvrdí, že Lucii Proutníkovou nezná, ač za něj během let v médiích opakovaně vystupovala a on to nikdy nerozporoval. Pod fiktivním jménem se ovšem podle několika zdrojů MF DNES skrývala kontroverzní lobbistka Jana Mrencová.

Hašek původně značně bagatelizoval i roli Mrencové. „Před několika lety jsem ji asi i viděl. V životě jsem se bavil asi s milionem lidí,“ řekl MF DNES Hašek.

Policejní vyšetřování ale za uplynulý rok ukázalo, že Mrencová, která byla nepravomocně odsouzená za to, že slibovala uplatit novináře, prakticky řídila chod tiskového oddělení krajského úřadu. „Měla výrazný vliv na mediální prezentaci Jihomoravského kraje,“ řekl Petrásek.

To ale samo o sobě není protizákonné. Detektivové se podle něj zaměřili zejména na to, zda za veřejné miliony, které Hašek firmám spřízněným s Mrencovou nechal vyplatit, práci lobbistka skutečně odvedla.

Policie nepotvrdila, že by Mrencová dostávala peníze za nic

Hejtmanství už před rokem přiznalo, že firmám Producentské centrum Profil a Marketingové centrum Profil, ve kterých Mrencová figuruje, vyplatilo během let za mediální služby celkem 3,7 milionu korun. Jen před loňskými krajskými volbami to byla smlouva za téměř půl milionu. Navzdory tomu, že hejtmanství má vlastní tiskový odbor.

Bývalá (skutečná) mluvčí Haška Denisa Kapitančiková pak navíc uvedla, že za Mrencovou práci dělali právě zaměstnanci kraje a lobbistka v řadě případů pouze kasírovala peníze (více čtěte zde).

Vyšetřovat to začala Centrála proti organizovanému zločinu. Celostátní útvar se věci věnoval i proto, že jedním z podezřelých byl i tehdejší hejtman Michal Hašek.

„Ze svědeckých výpovědí jsme zjistili, že služby byly odvedené. Jestli to například nebyl přílišný luxus, už je spíše než věcí zákona záležitost politické odpovědnosti. Stejně jako to, zda cena služeb byla přiměřená. To se hodnotí těžko,“ dodal Petrásek.

Policejním zjištěním ale odporuje prohlášení mluvčí Kapitančikové. Ta dříve pro MF DNES například uvedla, jak to chodilo s focením, za které si Mrencová účtovala desítky tisíc, i když kraj zaměstnává své vlastní fotografy.

„U všech těchto akcí to fungovalo tak, že fotografie pořídili zaměstnanci tiskového odboru kraje. Jen jsme měli přikázáno je poslat Mrencové. Ona nám je pak obratem posílala zpět,“ prohlásila před rokem Kapitančiková.

Hašek se z politiky přesunul k Číňanům

Voliči po volbách dvojnásobného hejtmana Haška poslali do opozice. Sociální demokraté si ho ale následně zvolili šéfem svého klubu zastupitelů. Na hejtmanství Hašek ale žádnou placenou funkci nemá.

Hašek tak vydělává v soukromé sféře. Vloni po volbách se stal koncipientem advokátní kanceláře Jansta Kostka, jejímž spolumajitelem je vlivný advokát a lobbista Miroslav Jansta. Ten šéfuje Česká unii sportu a má velmi blízko k ČSSD i prezidentu Miloši Zemanovi.

MF DNES zjistila, že Hašek působí jako poradce Jaroslava Tvrdíka, šéfa čínské firmy CEFC pro Evropu. Na pozici využívá kontakty z působení v čele kraje, kde se opakovaně pokoušel s Číňany vyjednat nejrůznější dohody. Co přesně ale pro čínskou firmu dělá, komentovat odmítá s tím, že jde o jeho soukromé aktivity.

Mrencovou odsoudili v jiném případě soud v dubnu za pokus o podvod. Slibovala totiž bývalému místostarostovi Mariánských Lázní Petrovi Horkému, že za peníze zarazí údajný článek proti němu. Rozsudek je zatím nepravomocný (více čtěte zde).