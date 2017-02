Poškození akcionáři Koženého fondů prohráli spor s jeho bývalou firmou

Michelský areál, někdejší tiskárna cenin, byl na firmu Victoria Security Printing převeden v roce 1995. Společnost měla za nemovitosti zaplatit do roku 2004. Avšak peníze nikdy nepřišly.

Harvardský průmyslový holding - dědic fondů Viktora Koženého - se proto prostřednictvím svého likvidátora Zdeňka Častorála snažil od smlouvy odstoupit a pokouší se soudy přesvědčit, že nemovitost je stále součástí holdingu, tudíž na ni má nárok 240 tisíc podvedených podílníků.

To však popřel i poslední verdikt Nejvyššího soudu, který potvrdil rozhodnutí odvolacího Městského soudu v Praze z loňského dubna. „Nejvyšší soud dovolání žalobce odmítl (...) neboť dovoláním otevřenou otázku vyřešil odvolací soud,“ stojí v usnesení, které má iDNES.cz k dispozici. Podle něj Harvardský průmyslový holding už pozbyl právo od kupní smlouvy odstoupit.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nepotěší podvedené podílníky fondů Viktora Koženého, potvrdil serveru iDNES.cz i advokát Tomáš Chlost, který za holding dovolání podával.

Původně rozhodly nižší soudy ve prospěch holdingu. Nejvyšší soud však před dvěma roky rozsudky zrušil a následné soudy skončily ve prospěch společnosti Victoria Security Printing. Proti nim znovu padlo aktuální dovolání, které ale nyní Nejvyšší soud zamítl.

Likvidátor Častorál však trvá na tom, že převod areálu byl podvod. „Nemovitost byla převedena v souvislosti s trestnou činností Viktora Koženého a Borise Vostrého,“ tvrdí opakovaně likvidátor a využil proto ještě poslední šance - k Ústavnímu soudu podal v únoru 2015 stížnost. Ten zatím nerozhodl.

Areál znamená šanci pro akcionáře

Tržní hodnota areálu se v minulosti uváděla 80 milionů korun a představuje jednu z šancí, jak by akcionáři ještě mohli získat nějaké peníze zpět. V koženého fondech utopilo čtvrt milionu akcionářů miliardy korun.

Vrchní soud v Praze potvrdil koncem loňského roku jmenování dalších dvou likvidátorů, kteří se s Častorálem o případ podělí. Ten se snaží poslat firmu do konkurzu, což se však nelíbí představenstvu a dozorčí radě. V praxi by to totiž znamenalo, že na akcionáře nezbude nic (více zde).

Firmu Victoria Security Printing, která může mít z rozhodnutí Nejvyššího soudu radost, zastupuje právník Pavel Matějka, někdejší blízký spolupracovník Viktora Koženého. Ten dříve pro deník E15 uvedl, že akcionáři firmy jsou fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Praze, které údajně na Koženého nemají žádnou vazbu, a to ani historickou. „Pan Kožený již mnoho let není akcionářem Victoria Security Printing a nemá tedy žádný vliv na fungování společnosti,“ tvrdí Matějka.

Viktor Kožený je v Česku od roku 2012 pravomocně odsouzený za tunelování Harvardských fondů společně se svým někdejším společníkem Borisem Vostrým. Soudy ho poslaly do vězení na deset let a zaplatit má škodu zhruba 12 miliard korun. Kvůli údajné korupci během privatizace v Ázerbájdžánu je na něj ze strany amerických úřadů vydán mezinárodní zatykač. Jen díky svému bahamskému exilu je stále na svobodě. Vostrý utekl do Belize (více zde).