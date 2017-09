Při motorkářské show na Harley Days v Praze byl zraněn malý chlapec

„Na místě jsme byli ve čtvrt na dvě kvůli chlapci s pochroumanou nohou, bylo to lehké zranění. Po ošetření jsme ho převezli do nemocnice v Motole. Nebylo to ani náctileté dítě, takže nebudeme zveřejňovat žádné podrobnosti,“ řekl iDNES.cz mluvčí záchranné služby Ondřej Franěk.

Policie o případu nevěděla, až na dotaz iDNES.cz zjistila, že k události došlo. Nicméně se jí nezabývá.

„K události jsme nevyjížděli. Měla tam jet záchranná služba. Na základě vašeho dotazu jsme se ptali pořadatele, který připustil, že se něco stalo,“ řekla mluvčí policie Andrea Zoulová.

Nehodu potvrdil pořadatel Prague Harley Days Michal Šesták. „Stala se drobná nehoda, byl poraněn jeden návštěvník na noze. Naši zdravotníci ho ošetřili. Nedošlo k žádnému závažnému poranění, prakticky to bylo jen odření na noze,“ řekl iDNES.cz.

Podle čtenáře iDNES.cz, který na událost upozornil, se nehoda stala, když jeden z účinkujících motorkářů prolétal hořícím kruhem. V tu chvíli mu něco od motorky odletělo mezi návštěvníky.