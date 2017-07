Němce válka v ulicích Hamburku šokovala, říká fotoreportér iDNES.cz

Dvoudenní summit dvaceti největších ekonomik světa se v severoněmeckém přístavním městě koná od pátku do soboty. Sraz významných světových státníků poznamenaly drsné střety levicových radikálů s policisty (více zde).

Podle fotografa iDNES.cz na místě však policisté v pouliční válce často tahali za kratší konec. „Policisté si často nevěděli s demonstranty rady, zvláště v uzavřených uličkách, kde si (radikálové) postavili barikády a házeli po nich dlažební kostky,“ popsal situaci z pátečního večera. Podle něj radikálové policisty několikrát z úzké uličky vytlačili a zasáhnout musela až zvláštní jednotka. K nočnímu nasazení speciální jednotky se pak německá policie v sobotu oficiálně přihlásila (více čtěte zde).

Často se také zdálo, že policie zasahuje neefektivně na otevřených prostranstvích, kde sice dokázala rozehnat dav, ale už nedokázala zabránit jeho opětovnému zformování. „Rozběhnou se proti lidem, kteří po nich házejí dlažební kostky, ale když si ten člověk lehne na zem a zvedne ruce, nechají ho být,“ vylíčil fotograf s tím, že radikálové se pak snadno shlukli dohromady. „Takže to bylo dokola a dokola bez většího účinku,“ dodal.

Podle něj je těžké rozlišit, kdo byli radikálové a kdo poklidní demonstranti. Radikálové, kteří se různě snaží situaci eskalovat, se totiž často převlékají. „Zúčastnil jsem se demonstrací, které probíhaly normálně, lidé nesli transparenty ‘Jugend gegen G20’ (Mladí proti G20),“ sdělil. Některá místa ale byla označena organizovanými radikály, tam se pak radikálové sešli, aby vyprovokovali boje. „Používají všechno co je v ulicích, dlažební kostky, lahve od piva,“ řekl s tím, že docházelo rovněž k rabování. Věci z obchodů ale nekradli, používali je pro stavbu barikád v ulicích.

Během sobotního dne už se vše vracelo do normálu, ač se v sobotu večer očekává pokračování bojů, protestujících má být až sto tisíc. Podle fotografa byli místní, se kterými mluvil, z dění šokování a tak silné střety nečekali. Někteří se až „styděli“ za to, co se v jejich městě děje, řekl.

Hamburk byl paralyzován některými uzavírkami, které slouží pro potřeby pořadatelů summitu. V pátek večer při nejtěžších střetech pak musela být ve městě přerušena hromadná doprava, nejezdilo metro ani linky autobusů.

Neskutečné scény, popsala boje novinářka Spiegelu

Levicoví radikálové, oblečeni v drahých bundách globálních značek jako je Jack Wolfskin nebo The North Face, protestují zapalováním barikád na ulici proti kapitalismu. I tak popsala násilné protesty proti summitu G20 redaktorka magazínu Der Spiegel.

„Byly to neskutečné scény, které se odehrávaly krátce před půlnocí v hamburské čtvrti Schanzenviertel: demonstranti naházeli a zapálili na ulici popelnice, kartony a jízdní kola. Barikády hořely světlým plamenem, který šlehal metr do výšky,“ popsala novinářka Cordula Meyerová dění před zásahem hamburské policie.

„Jsou tam ženy i muži oblečení do černého, někteří s maskou, jiní s helmou. Na strážníky házejí kameny a lahve. Jsou tam ale i běžně oblečení lidé, kteří si vše natáčejí smartphonem a ten kravál je viditelně fascinuje,“ uvádí Meyerová s tím, že přilehlý kiosek všem zúčastněným prodával pivo a kolu.

Na místě protestovali i cizinci, podle Meyerové z Itálie a Španělska. Kromě antikapitalistických hesel provolávali nenávist k policii, která zasahovala i slzným plynem. Na jednom z okolních domů visel plakát s řečnickou otázkou „Prostor, kde neplatí právo?!?“ Situace se zdála mimo kontrolu úřadů téměř dvě hodiny.

„V restauraci Maraba, stejně jako v několika dalších hospodách, seděli hosté, popíjeli a jedli, zatímco před okny šlehaly plameny, létaly kameny, vodní děla projížděla ulicí a vrtulníky kroužily nad čtvrtí,“ zaznamenala novinářka život nezúčastněných obyvatel města.

Celkem od začátku násilných šarvátek ve čtvrtek večer utrpělo zranění nejméně 213 policistů, přesnější informace o počtu zraněných v řadách demonstrantů nejsou k dispozici. V noci na sobotu policie zatkla 43 lidí, od začátku protestů už 143.