„Starosta“ Dědek láká ke spolupráci Halíka, buduje radu moudrých

Není to ani týden, co Starostové a nezávislí představili novou osobnost svého hnutí – majitele jablonecké společnosti Jablotron, miliardáře a mecenáše Dalibora Dědka. Ten je za hnutí STAN v podzimních volbách ochoten i kandidovat.

Zároveň však tomuto politickému spojenectví ubíhá čas a Starostové musí dát několik týdnů po rozpadu koalice s lidovci narychlo dohromady nové kandidátky.

K tomu všemu ještě usilovně hledají další výrazné osobnosti, které by je mohly před volbami podpořit. V této souvislosti se objevilo jméno teologa, katolického kněze a filozofa Tomáše Halíka. Minulý týden ho oslovil právě zmiňovaný Dalibor Dědek, který v rámci hnutí STAN aktuálně se svým týmem sestavuje „nadstranický“ poradní orgán, který by měl do budoucna radit Starostům.

„Mým záměrem je vytvořit jakýsi board, který by pokud možno měl i do budoucna zůstat nadstranický. A myslím si, že pan profesor Halík by se tam hodil,“ popsal svůj záměr Dědek.

S Halíkem o spolupráci mluvil minulý týden, ale o tom, že by měl Halík případně kandidovat, prý nebyla vůbec řeč.

Zázemí mozkového trustu

„V této době se nechci politicky angažovat a vázat na konkrétní politický subjekt. Chci si zachovat svoji nezávislost,“ řekl v pondělí MF DNES Halík, ale dodal: „Nadstranické fórum pro strany, které jsou proevropské a prozápadní, to by bylo dobré, aby měly zázemí nějakého mozkového trustu. A o tom bych asi uvažoval.“

Halík je spojován se jménem miliardáře a developera Luďka Sekyry. Ten totiž finančně podporuje jeho Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství a před sněmovními volbami v roce 2013 pomohl několika miliony lidovcům, se kterými chtěli jít Starostové do letošních voleb společně.

Projekt se však rozpadl před třemi týdny. Preference dlouhodobě nenabízely jistotu, že se strany v rámci jedné koalice do Sněmovny dostanou. Společně totiž potřebovaly získat ve volbách deset procent hlasů. Lidovci proto vyzvali Starosty, ať místo koalice vstoupí jen na jejich kandidátky. Ti to odmítli a kandidují samostatně. „Je mi líto, že se ta koalice rozpadla, tyto strany mi připadají seriózní,“ komentoval rozpad koalice Halík.

Vedení Starostů si vznik poradního orgánu oficiálně pochvaluje. „Dobrých nápadů není nikdy dost. My se s kvalitními lidmi určitě chceme bavit o jejich názorech. Není to žádné uskupení, které by nás řídilo,“ komentoval projekt Dědkovy „rady moudrých“ celostátní lídr hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský. Dál se ale k Dědkovu projektu vyjadřovat nechtěl.

Hnutí STAN představilo na tiskové konferenci osobnosti, které ho podpoří ve sněmovních volbách. STAN posílí podnikatel Dalibor Dědek (1. srpna 2017).

Část STAN totiž z nového projektu nadšená zrovna není. Nelíbí se jim, že se z hnutí Starostů a nezávislých až příliš vyčleňují „nezávislí“, reprezentovaní Dědkem, na úkor celé strany.

Další adepti jsou v jednání

Halík by přitom nemuselo být jediné zvučné jméno, které v souvislosti se STAN zazní.

Starostové podle zdroje MF DNES oslovili také známého klimatologa a geologa Václava Cílka. Ten se zatím k nabídce nevyjádřil.

Každopádně z dostupných zdrojů o Cílkově dalším veřejném působení je zřejmé, že je členem správní rady think-tanku Institut 2080, který pomáhal financovat také miliardář Marek Dospiva. Ten aktuálně podporuje stranu Realisté, jež bude také kandidovat v říjnových volbách. Její předseda Petr Robejšek vede i zmiňovaný Institut.

V čem však už mají Starostové jasno, je volební program, který v pondělí představili. Definitivně jej ale schválí 24. srpna. Z domácích témat cílí hlavně na kvalitní školství, učitelé by si podle nich zasloužili nejméně 130 procent průměrné mzdy. Dále chce strana prosazovat plnění závazků v mezinárodních organizacích. „Jsme proevropské hnutí ctící své mezinárodní závazky v EU i NATO,“ prohlásil k tématu Farský.

STAN rovněž slibuje i zjednodušení právního řádu, dobudování sítě dálnic a železnic spojující Česko s okolními státy či stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí, důraz na e-government a zefektivnění sociálních dávek.