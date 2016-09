Babiš se ve Sněmovně omluvil. Kalousek mu vyčetl obdiv k Třetí říši

„Čekal jsem, že vystoupí a že se omluví. Každý z nás dělá chyby,“ uvedl v reakci na Babišovo vystoupení předseda Sněmovny Jan Hamáček z ČSSD. Vyzval poslance, ať téma dál nerozviřují a nechají voliče, ať si udělají názor.

To, že se spor o Lety, kam v úterý ráno zamířil Babiš, aby položil květiny k památníkům obětí romského holocaustu (více zde), dostal až na jednání Sněmovny, způsobila ministrova slova při návštěvě Varnsdorfu. „To, co píší v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam,“ citoval Babiše server Aktuálně.cz.

„Nedovedu si představit kontext, ve kterém by tato slova byla přijatelná,“ pustil se do něj Kalousek. Řekl, že mu vadí pochvalný tón k praktikám nacistické Třetí říše Adolfa Hitlera, který podle něj z Babišových slov vyplynul k táboru, který byl zpočátku pracovní, ale za druhé světové války se změnil v koncentrační. Čeští Romové pak odtamtude byli deportováni podobně jako Židé do vyhlazovacího tábora u Osvětimi.

Babiš v reakci na Kalouskovo vystoupení spor označil za pseudoaféru, která je výsledkem tisíckrát opakované dezinterpretace jeho slov a toho, proč minulý týden do Varnsdorfu jel. Řekl, že slovo „šup“ ani nepoužívá a podle něj fotoreportér Aktuálně.cz Ludvík Hradilek jeho vyjádření zkreslil. Nahrávka Babišova vystoupení ve Varnsdorfu neexistuje, nebo ji alespoň zatím nikdo nezveřejnil.

Babiš řekl, že ho jako ministra financí situace ve Varnsdorfu zajímala kvůli zneužívání sociálních dávek na bydlení, kdy byty ve městě ve Šluknovském výběžku skoupili dva lidé, kteří inkasují od státu dávky. Zdůraznil, že řeč vůbec nebyla o táboru v Letech. Poslancům ale také s odvoláním na historika Jaroslava Šebka řekl, že tábor vznikl jako pracovní pro osoby nad 18 let štítící se práce. A byli v něm nejen Romové, ale i tuláci či žebráci. Až za protektorátu se tábor změnil v koncentrák pro Romy, z nichž někteří skončili v Osvětimi.

Kromě Hamáčka, kterého Babišova slova rozčarovala, vystoupil kriticky taky šéf poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola. Vyzval Babiše, aby se jasně od svých slov z Varnsdorfu distancoval a omluvil se.

Ministr financí se přihlásil a řekl, že i když slova, která poslanci řeší, neřekl, vyhoví tomu, co po něm chtějí. „Nikdy jsem neřekl, že kdo nepracuje, že ho dáme do tábora. Nikdy jsem neřekl - šup sem. Takže tu formulaci, kterou jste si osvojili a která je vytržena z kontextu, tak samozřejmě já se za ni omlouvám, i když nikdy takhle nebyla řečena. Nevím, jestli to tak stačí, aby Sněmovna začala konečně pracovat, takže se omlouvám za věc, kterou jsem nikdy takhle nevyřkl. A distancuju se od toho,“ řekl ministr financí a šéf ANO.

Poté pro Kalouskův návrh, aby Babišova slova řešila mimořádně Sněmovna, hlasovalo jen 30 ze 175 přítomných poslanců. (jak kdo hlasoval, najdete zde)

Babiš ráno navštívil památník v Letech: