VIDEO: V Peru uvízla v potrubí obrovská anakonda. Měřila čtyři metry

Had měřící ohromující čtyři metry a sedmdesát šest centimetrů byl nalezen na rybí farmě v peruánském okrese Morales. Část jeho těla byla zaseklá uvnitř plastové trubky o průměru patnáct centimetrů. Regionální zástupce agentury pro životní prostředí Luis Mendo Alegria uvedl, že na místo je přivolal místní obyvatel.

„Obdrželi jsme telefonát od majitele rybí farmy, který tvrdil, že našel velkého hada. Říkal, že had je zelený a má asi dva až tři metry. Když jsme na místo dorazili i s vybavením pro jeho odchyt, byli jsme překvapení, že had je mladá anakonda a má přes čtyři a půl metru,“ řekl Alegria. Dodal, že had navzdory uvíznutí v úzké trubce, neměl kromě škrábanců žádné větší poranění.

Anakondu záchranáři vypustili do řeky Huallaga, ze které může podle Alegria přesídlit do několika okolních lesů.