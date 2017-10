V Praze je nejnebezpečnější člověk internetu, propaguje finanční svobodu

„Lidé jsou v dnešní mechanistické společnosti pouhé objekty, jsou otroky finančního systému. Lidé vynakládají velké úsilí, aby si vydělali zcela imaginární peníze, které ovládají banky. Musíme najít nové způsoby, jak se s tím vyrovnat. Kryptoměny jako bitcoin jsou skvělými nástroji, kterými lze bojovat se silou centrálních bank,“ prohlásil na zahajovací tiskové konferenci Amir Taaki.

Uznávaný časopis Wired, který se v 90. letech coby magazín o nastupujících technologiích stal vlaštovkou digitální revoluce, ho označil za nejnebezpečnějšího člověka na internetu.

Právě zhoršující se situace v oblasti finanční svobody, o níž Taaki na úvod hovořil, se bude prolínat celým kongresem, který potrvá od 6. do 8. října. Vedle výše zmiňovaného bitcoinu se budou probírat také další kryptoměny jako Monero nebo Zcash. „Letošní kongres je jedinečnou příležitostí potkat světové osobnosti a experty, kteří vidí budoucnost finanční svobody v decentralizovaných technologiích, a zároveň tuto budoucnost spoluvytváří,“ prohlásil spoluorganizátor kongresu a odborník na kryptoměny Martin Šíp.

Amir Taaki je programátor a aktivista, který pomáhal provozovat směnárnu Britcoin a decentralizované tržiště Open Bazzar. Vedl vývoj programu Dark Wallet, který umí skrýt bitcoinové transakce tak, aby byly zcela nevysledovatelné. Díky tomu se používání bitcoinů rozmohlo na dark webu, kde probíhají poloilegální obchody. V roce 2015 pobýval v Sýrii, kde pomáhal syrským milicím YPG.



Zkušenosti privacy extremistů

Mezi přednášejícími bude také hackerka s přezdívkou SVA, která usiluje o maximální ochranu a bezpečí uživatelů na internetu v německy mluvících zemích.

„Potřebujeme možnost platit anonymně, když jsme online. Musí to fungovat stejně jako hotovost. V současnosti to není možné. Kreditní karty vždy zanechávají stopu,“ prohlásila s tím, že prozatímním řešením je platit hotovostí, kdykoliv je to možné.

Patří mezi takzvané privacy extremisty, kteří pečlivě střeží své soukromí, nepoužívají sociální sítě, ani se nenechávají fotit, pokud nemají zakrytý obličej. Obdobně se v Paralelní Polis prezentovali také hackeři Smuggler a Frank Braun.

Na choulostivější téma se na kongresu zaměří například americká sex anarchistka Alexa Martinez, která zkoumá hranice partnerských vztahů a propaguje sexuální svobodu.

Hackerský kongres bude mít přednášky také o kryptomarketech (anonymní obdoba e-shopů fungující na běžně nepřístupné síti na internetu - darknet, pozn. red.) a decentralizovaných směnárnách (on-line směnárna, která neshromažďuje peníze, ale umožňuje transakce přímo mezi uživateli připojenými na P2P síť typu Tor, pozn. red.).