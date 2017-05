Šílený řezník z Kábulu se vrátil na místo činu, Afgháncům slibuje mír

V 80. letech minulého století ho financovala CIA, aby zle zatápěl ruským okupantům, pak válčil se svými někdejšími spojenci mudžáhidy, proti Tálibánu i po boku Tálibánu, dvakrát byl premiérem země, následně podporoval al-Káidu, aby se za čas postavil proti ní, a tak stále dokola. Má na svědomí řadu útoků i na americké a mezinárodní cíle. Několikrát se ukrýval v zahraničí.



Nyní jako sedmdesátiletý se po téměř dvaceti letech vrátil na místo činu – do Kábulu. Afghánskou metropoli v devadesátých letech téměř srovnal se zemí. To když na město nasměroval raketové útoky, jimiž chtěl donutit k rezignaci tehdejšího prezidenta Burhánuddína Rabbáního.

Hekmatjár, přezdívaný „kábulský řezník“, má podíl na smrti tisíců civilistů. Přesto ho afghánská metropole přivítala s velkou slávou.

„Vítejte v Kábulu, ctihodný Hekmatjáre,“ provolávaly davy jeho stoupenců, jimž zřejmě imponuje jeho nezdolný bojový duch. Na televizních záběrech vypadal vjezd jeho konvoje, který čítal několik stovek vozidel, jako triumfální návrat vítěze.

Je to téměř k nevíře, ale kontroverzní Gulbuddín Hekmatjár, zakladatel fundamentalistické Islámské strany (Hezbe Islámí), se nejspíš znovu zapojí do politického života těžce zkoušené země. Umožnila to dohoda, kterou v září podepsal s afghánskou vládou.

Druhá šance

Hekmatjár – stoupenec míru a jednoty? Zní to skoro jako protimluv, ale třeba se na stará kolena přece jen umoudřil. Jeho projev, v němž vyzval Tálibán k rozhovorům o ukončení vleklé občanské války, byl rozhodně působivý. „Přišel jsem, abych pomohl ukončit válku a nastolit mír,“ prohlásil během uvítacího ceremoniálu v prezidentském paláci.

I tak nemá v Kábulu zdaleka jen zastánce. Obří billboardy s podobiznami tohoto „šíleného válečníka“, které se v Kábulu objevily týden před jeho příjezdem, někdo potřísnil barvou či blátem. Mnozí obyvatelé hlavního města z něj mají strach a všemožné spekulace o tom, co zase provede, až se trochu rozkouká, jsou teď mezi lidmi na denním pořádku. Nikoli bezdůvodně se totiž říká, že Hekmatjár dokáže dlouhodobě vyjít zase jen s Hekmatjárem.

Nyní však dostal šanci. Přitom ještě před rokem, kdy figuroval na americkém seznamu nejhledanějších teroristů a stovky jeho stoupenců byly ve vězení, bylo něco takového nepředstavitelné. Časy se však mění a v Afghánistánu obzvlášť rychle. Nyní budou Američané svého někdejšího arcinepřítele potkávat v Kábulu na recepcích.