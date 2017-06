Polské komando ztratilo granáty. Nesahejte na ně, varuje policie veřejnost

Policejní mluvčí Roman Wolski upřesnil, že to byly granáty, které silným hlukem a zábleskem při explozi mají ochromit zatýkané. Mohou vyvolat dočasnou ztrátu zraku a sluchu a v nepovolaných rukách by mohly způsobit značné škody.



Policie o granáty přišla při zásahu proti pěstitelům marihuany v podhůří Tater. Výsledkem akce bylo zabavení drog za 1,3 milionu zlotých (asi 80 milionů Kč).

Krom kuriózního případu se televize pustila také do kritiky zastaralé techniky užívané polskou armádou. Většina polských tanků je podle ní vybavena tak zastaralou municí, že by v případném boji dokázala jen „zaklepat“ na pancíře modernějších verzí ruských tanků.

Problém se týká munice do kanónů sovětské provenience ráže 125 milimetrů, kterými jsou vyzbrojeny tanky T-72, jaké jsou i v české a slovenské armádě, jakož i jejich modernější polské verze PT-91.

Naposledy se podkaliberní náboje pro boj s tanky v Polsku vyráběly v sovětské licenci v 80. letech, a už tehdy to byla munice zastaralá z přelomu 60. a 70. let minulého století. Nyní je tato munice už tak stará, že může ohrožovat i osádky vlastních tanků.

Tragická situace, tvrdí expert

Problém až dosud ignorovali všichni ministři obrany od pádu komunismu, protože se počítalo s tím, že tanky sovětské konstrukce nahradí západní typy s děly ráže 120 milimetrů.

Polsko si sice pořídilo 250 modernějších německých tanků Leopard, ale ve výzbroji stále převažují obrněnci s kanóny „sovětské“ ráže, 232 tanků PT-91 Twardy a přibližně 500 tanků T-72. Polské ministerstvo obrany nyní namísto jejich vyřazení zvažuje jejich modernizaci.

„Situace je tragická. Dokonce i Syřané mají k dispozici modernější náboje,“ tvrdí expert Jaroslaw Wolski. „Jsou to tanky minulosti, ve střetu s ruskými tanky by už nebyly účinné,“ prohlásil generál Waldemar Skrzypczak, bývalý velitel polských pozemních sil, podle kterého by střely z polských tanků ruským obrněncům „neublížily“.

Podle experta Damiana Ratky z měsíčníku Nowa Technika Wojskowa nelze považovat polské tankisty za bezbranné, ale šanci zničit nepřátelské tanky by měli jen v případě, že by je mohli zasáhnout z boku či zezadu. Na bojišti ale i podle statistik převažují čelní střety.