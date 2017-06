GLOSA: Machrovat a zranit aneb zničené „policejní“ BMW

Ve skutečnosti je to jeden z největších policejních průšvihů za poslední roky. Policejní šéf, který měl auto za čtyři miliony na zodpovědnost, by měl nabídnout rezignaci. Ať už to byl jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil nebo šéf dopravní policie Tomáš Lerch.

Je to i docela zklamání, protože jsem si myslel, že v poslední době už se kvalita a image policie zlepšily a tyto věci nemá zapotřebí. Už několikrát ve své praxi jsem kvůli nějaké reportáži žádal policisty, aby mě vzali k sobě do auta - třeba na kontrolu rychlé jízdy řidičů na dálnici. Vždy následovalo odmítnutí a policejní mluvčí to často zdůvodnili, že „civilista nemůže jet jen tak v policejním voze pod majákem, co kdyby se něco stalo?“

Teď se ukazuje, že když je někdo vysoko postavený, jako protokolář od prezidenta, tak železné pravidlo neplatí.

Policejní průšvih je to vlastně trojí: jednak vezli civila, jednak policisté svěřený vůz zničili a pak je tu otázka, co pan Vladimír Kruliš v autě vlastně dělal. (Samozřejmě, ještě větší problém by to byl, kdyby Kruliš řídil, což není potvrzené.)

Kdyby, dejme tomu, projížděl trasu, kterou pojede prezidentská kolona, ještě by se dalo přimhouřit oko, protože policie a Hrad logicky kvůli ostraze hlavy státu spolupracují. Ale i tak by bylo zvláštní, že musel sedět zrovna v tomhle autě? Policie ani Hrad však nevyvrátily podezření, že to byla soukromá vyjížďka.

Policejní mluvčí odprezentovala vysvětlení, že šlo o „taktickou ukázku pro prezidenta“. Miloš Zeman se následně ozval, že on už tou dobou dávno ležel v posteli. Následovalo další vysvětlení, že to byla „ukázka pro prezidentův doprovod“.

Na závěr dovětek: Nasazení sportovního auta v Brně stejně nedávalo smysl. Směrem na Prahu ho řidič v provozu na D1 ani pořádně nerozjel a už byl u prvního zúžení. Jinými směry ven z Brna to není lepší.

