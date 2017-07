Čečenský soud propustil mafiána, kterému v Česku uložili 18 let vězení

Čečenský nejvyšší soud zrušil trest 18 let vězení, které „voru v zakoně“ Gilani Alijevovi před čtyřmi lety v nepřítomnosti uložil pražský soud za vydírání a přípravu vraždy. Ve čtvrtek to oznámil ruský server Prestupnaja Rossija. Alijev byl v České republice odsouzen v procesu s dalším zločincem Andranikem Soghojanem. Ten v procesu dostal trest 22 let vězení.