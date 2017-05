Návrat tam, kde generál Liška nedával vojákům Wehrmachtu dobrou noc

Alois Liška Narodil se 20. listopadu 1895 v Záborčí. Během první světové války narukoval do rakousko-uherské armády, v červenci 1916 přeběhl k Rusům a v lednu následujícího roku se stal příslušníkem čs. legií. Do vlasti se vrátil na sklonku roku 1920 v hodnosti kapitána ruských legií. Stal se vojákem z povolání u dělostřelectva. Za branné pohotovosti státu velel dělostřelectvu 1. rychlé divize. Nesmířil se s nacistickou okupací a záhy se zapojil do činnosti vojenské odbojové organizace Obrana národa. Na počátku roku 1940 uprchl před hrozícím zatčením a takzvanou balkánskou cestou se dostal k našim jednotkám ve Francii, kde byl ustaven velitelem Dělostřeleckého pluku 1. Po evakuaci do Británie velel dělostřeleckému oddílu a posléze Československé samostatné obrněné brigádě. Po válce byl generál Liška ustanoven velitelem Vysoké školy válečné.

Po únoru 1948 mu byla udělena „zdravotní dovolená“ a k 1. červnu téhož roku byl přeložen do výslužby. Za několik dní se mu podařilo odejít do exilu. Zemřel 7. února 1977.