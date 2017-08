Sochy prapradědečka patří do muzea, souhlasí potomek generála Leeho

„Pokud padne rozhodnutí tyto sochy (generála Leeho) odstranit, pak je to v pořádku,“ uvedl 54letý prapravnuk konfederačního generála v rozhovoru poskytnutém CNN.

„Vhodné“ by podle něj bylo, aby se sochy jeho předka přesunuly z ulic do muzeí, kde by mohly být vystaveny ve správném historickém kontextu. Víkendové události v Charlottesvillu označil Robert Lee, již pátý nositel slavného jména v rodině, za „nesmyslné“ a „smutné“.



„Skutečně si myslíme, že by generál Lee nikdy nepodporoval takovýto druh násilí,“ uvedl potomek jedné z kontroverzních postav dějin Spojených států.

„Nikdy by netoleroval nenávistné výroky a násilné akce zastánců nadřazenosti bílé rasy, Ku-Klux-Klanu a neonacistů,“ dodal potomek velitele konfederačních vojsk bojujících v občanské válce z let 1861 až 1865 mimo jiné za zachování otrokářství.

Novou debatu o občanské válce a jejím odkazu i pravicovém extremismu a rasismu v americké společnosti vyvolaly události ve městě Charlottesville, kde demonstrace krajní pravice skončila o víkendu tragickým útokem pravicového radikála, který svým automobilem zabil mladou aktivistku a dalších 19 lidí zranil. Spory vyvolal i prezident Donald Trump, který po váhání násilnosti odsoudil, posléze je ale připsal rovným dílem bělošským rasistům i jejich odpůrcům.

Robert Edward Lee je považován za nejúspěšnějšího jižanského velitele občanské války. Narodil se v roce 1807 ve Virginii a po absolvování vojenské akademie ve West Pointu získal první zkušenosti během války v Mexiku, kde si vysloužil rychlý hodnostní postup.

Paradoxně právě jemu v roce 1861 prezident Abraham Lincoln nabídl velení armády, která měla přivést odštěpené jižanské státy zpět do unie. Lee odmítl a vstoupil naopak do služeb armády své rodné Virginie. V jejím čele pak vybojoval řadu vítězství. V roce 1863 ale jeho vojsko utrpělo v bitvě u Gettysburgu porážku, z níž se už nevzpamatovalo a 9. dubna 1865 generál Lee v Appomattoxu kapituloval. Zemřel v roce 1870.