První pár gayů v Česku adoptuje dítě. Už se těšíme na miminko, říkají

„Měli jsme trochu obavy, že testy neprojdeme, jelikož jsme od řady lidí slyšeli, že to není příjemné. Naše obavy však naštěstí byly liché. Dostali jsme se do intenzivního přípravného kurzu v Institutu náhradní rodinné péče Natama a zvládli to,“ referuje Petr Laně z dovolené.

„Vším jsme museli projít oba, i když rodič budu jen já, protože společně si adoptovat dítě zatím u nás mohou jen manželé. Teď už se moc těšíme na miminko, přestože jsme i trošku nervózní. Jako snad každý prvorodič,“ dodává Laně.

Partneři, oba čtyřicátníci, si naordinovali poslední delší výlet a právě putují po Vietnamu. Dětský pokojík však mají nachystaný půl roku. Zařídili ho se vší pečlivostí. Teď ještě řeší postýlku, kočárek a výbavu. Po návratu se už hodlají plně koncentrovat na očekávání dítěte.

„Spíš bychom chtěli kluka, doporučili nám to i psychologové. Nejlíp od čerstvě narozeného miminka do šesti měsíců. Chceme, aby u nás dítě bylo co nejdřív a neprožívalo trauma ústavní péče. Etnikum neřešíme. Hodně cestujeme a podle nás je skvělé žít v pestré společnosti. Podstatné je, že dáme dítěti naději na lepší život,“ podotýká muž.

Boj za práva registrovaných partnerů

Zahradní architekt Petr Laně začal prokopávat cestu k adopcím sobě i ostatním párům už v roce 2014. Tehdy požádal městskou část Praha 13 o zařazení na seznam žadatelů o adopci dítěte z ústavu. I s vědomím, že bude zamítnuta. Jinak městská část a následně ani magistrát tehdy rozhodnout nemohly.

Paragraf 13 totiž adopce registrovaným partnerům zakazoval. S pomocí právníka Petra Kally to ale napadli, a tak se rozběhl administrativní proces. Loni v červnu Petr a Jan skutečně docílili, že Ústavní soud diskriminační paragraf zrušil (podrobnosti najdete zde).

„Až dosud tu panovala absurdní situace. Manželé či svobodní včetně gayů a leseb se osvojiteli stát mohli, uzavření registrovaného partnerství jim však tuto možnost odnímalo,“ vysvětlil MF DNES už dříve právník Kalla.

Méně úspěšní jsou aktivisté z PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu) ve snaze prosadit takzvané přiosvojení v registrovaném partnerství, které řeší homosexuální páry, v jejichž rodinách už děti vyrůstají. I když je dítě potomkem jednoho z dvojice, druhý z partnerů k němu nemá žádná práva (více čtěte zde).

Novela, která by to umožnila, totiž už třetím rokem leží v Poslanecké sněmovně a v úterý bude učiněn poslední pokus dostat ji na jednání ještě za současné vlády.