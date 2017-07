Ústavní soud dal rodičovská práva gayům. Dítě jim odnosila náhradní matka

Čechoameričan a Dán žijí v Kalifornii a do Česka jezdí spolu se synem pravidelně navštěvovat příbuzné. V roce 2012 si nechali jako už sezdaní odnosit dítě náhradní matkou. Počato bylo díky embryu vajíčka od anonymní dárkyně a spermatu jednoho z partnerů – kterého z nich, se neví.

Oba byli v Americe na základě soudního rozhodnutí v souladu se smlouvou o náhradním mateřství zapsání jako rodiče do rodného listu.

Když si chtěli toto soudní rozhodnutí nechat uznat i v Česku a požádali na matrice v Praze 1 o vystavení rodného listu, úřad řízení o přiznání občanství přerušila a partnery odkázal na soud. Nejvyšší soud (NS) následně rozhodl o přiznání rodičovských práv pouze Čechoameričanovi, kolonka „matka“ zůstala nevyplněná.

Později podali stejnému soudu návrh na uznání rodičovských práv i druhého z partnerů, avšak neuspěli, protože se podle něj požadavek zjevně příčí veřejnému pořádku. Ústavní soud však nyní tohle rozhodnutí zrušil s tím, že Nejvyšší soud porušil práva manželů i dítěte na rodinný život.

„Upozornili jsme, že tento výrok je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, který musí být řídícím principem při všech rozhodováních o dětech. V takovéto situaci není možné hledět na nějaké abstraktní principy, ale je nutné se zabývat konkrétním zájmem konkrétního dítěte v konkrétní situaci,“ uvedla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Dodala, že Ústavní soud se obecně nevyjadřoval ani k institutu náhradního mateřství, ani k problematice osvojování dětí stejnopohlavními páry.

„Byli jsme konfrontování s velmi komplexním problémem biomedicinským, právním i sociálním. Pár se stal podle práva státu Kalifornie rodiči dítěte a fakticky s ním několik let žije. V této situaci, kdy už je konstituováno právní a faktické rodičovství a kdy je navíc stěžovatel možná z poloviny biologickým otcem dítěte, není možné upřít uznání tohoto rodinného vztahu,“ dodala.

Párů s tímto problémem je víc

Právník manželů Petr Kalla rozhodnutí přivítal. „Pocity jsou pozitivní, jsme velice rádi, že Ústavní soud rozhodl takto a že nerozhodl pouze formalisticky, ale že šel doopravdy do materie a zabýval se doopravdy problematikou stejnopohlavního rodičovství a nejlepšího zájmu dítěte v dané kauze,“ uvedl.

Ze své praxe ví, že podobných párů existuje víc. „Dětí, které se narodily díky náhradnímu mateřství je více. Vím, že páry měly problémy se zápisem do matriky a vydáním rodných listů. Velice často se spokojily s tím, že mají zapsaného jen jednoho rodiče, takže se domnívám, že to může mít širší význam právě i pro tyto další páry,“ podotkl s tím, že tohle je cesta, kterou by se mělo pokračovat.

Novela zákona o registrovaném partnerství předložená už dříve Parlamentu, která měla umožnit takzvané přiosvojení, se už podle jeho názoru projednat do konce volebního období nestihne.

Nyní musí Nejvyšší soud o rodičovských právech Dána ke čtyřletému chlapci znovu rozhodnout a musí se řídit názorem Ústavního soudu. Následně jej bude moci matrika zapsat jako druhého otce a vydat rodný list.