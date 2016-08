Africké ropné velmoci hrozí občanská válka. Gabonem zmítají nepokoje

Ping také vyzval zahraniční země, aby pomohly ochránit obyvatele země bohaté na ropu, píše agentura Reuters.

Volební komise ve středu oznámila, že sobotní prezidentské volby těsně vyhrála dosavadní hlava státu Ali Bongo. Opoziční kandidát Ping ale výsledky již předem zpochybnil.

Ping prohlásil, že vojenské a policejní síly napadly sídlo jeho strany kolem jedné hodiny ráno místního času. Sídlo bombardovaly vrtulníky, a pak zaútočily pozemní jednotky. Ping v sídle strany v tu dobu nebyl. Vláda tvrdí, že bezpečnostní složky se zaměřily na ozbrojené kriminálníky, kteří předtím podpálili budovu parlamentu.

Podle agentury AP, která se odvolává na místní obyvatele, byly nad městem vidět plameny a kouř. Vzplály auta na ulicích před budovou Národního shromáždění. Demonstranti v několika dalších částech města zdemolovali nákupní centrum, vydrancovali banku a podpálili několik budov, včetně budovy patřící místopředsedovi vlády.

Ropná velmoc v krizi

Gabon je bývalou francouzskou kolonií těžící ropu a dřevo. Nezávislost tato africká země získala v roce 1960. Ali Bongo a jeho otec Omar vládli zemi posledních téměř 50 let (více o historii Gabonu se dočtete zde).

Právě bohatá naleziště ropy jsou základem gabonské ekonomiky. Přestože jsou stará ložiska postupně vytěžována a produkce ropy dlouhodobě klesá asi o tři procenta ročně, příjmy z ropy a plynu stále tvoří cca 40 procent HDP a až 85 procent vývozu. Průměrná těžba ropy v roce 2014 dosáhla 220 000 barelů za den, uvádí stránky českého ministerstva zahraničí.

Africká země tak i nadále zůstává světově významný ropným producentem. Na nerostné bohatství se může spoléhat i v následujících letech. Podle průzkumů Gabon ovládá území, na kterém se nachází nejméně dvě miliardy barelů ropy. Vydržet by měly při současném tempu těžby do roku 2034.

Podobně jako další petrovelmoci však i Gabon v posledních letech trpí ropnou krizí, kdy vývozní cena tohoto artiklu klesla na historická minima. Vláda se zatím neúspěšně snaží diverzifikovat ekonomiku. Vzorem jí může být počínání Etiopie a Tanzánie. Oba tyto státy prosazují rozvoj celé řady odvětví.

Etiopie například dlouhodobě investuje do zlepšení podmínek pro zemědělství, díky kterému se snížil počet lidí žijících v chudobě o desítky procent. V posledních letech se Etiopie snaží směřovat peníze také do rozvoje infrastruktury a specializovaných průmyslových zón, které mají do země přilákat zahraniční firmy.