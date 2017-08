Miloše bych neodmítl, říká ke své kandidatuře František Ringo Čech

„Mám velkou voličskou cenu, kluci,“ chlubí se František Ringo Čech.

„Není za mnou žádnej průser, z politiky jsem odešel jako bohatá nevěsta. Andrej si měl už dávno říct – hele, tady je zneuznanej socan – a měl mě oslovit,“ přiznává, že původně čekal nabídku kandidovat ve volbách za Babišovo hnutí ANO. Místo toho bude nakonec zachraňovat „hradní“ Stranu práv občanů. Ve vysoké politice už působil, v letech 1996 až 1998 byl poslancem za ČSSD.

Zabořený v tmavomodré sedačce ve svém srubu na okraji vesničky Jíloviště u Prahy vykládá, jak se přihodilo, že ho o pomoc požádal prezident Miloš Zeman osobně, a jak se to chystá udělat. Známý zpěvák, dramatik, textař, výtvarník a především recesista má být takzvaným superlídrem dřívějších Zemanovců.

„Cítil jsem to jako povinnost, Miloše bych nikdy neodmítl. Když jel Jan Lucemburský jako slepej do bitvy, měl koně přivázanýho k rytířům. Já mám svýho koně přivázanýho k Milošovi,“ pokračuje superlídr v triku a domácích kraťasech.

O Miloši Zemanovi, který jej předloni vyznamenal za zásluhy, mluví často. Jsou přátelé a Ringo Čech, aby to dokázal, vypráví, jak jej navštěvoval už coby premiéra. „Chodíval jsem k němu na pravidelnou čtvrtletní becherovku,“ vytahuje se s tím, že tradici nenarušila ani nejvyšší ústavní funkce. „Já chodím na Hrad jako za roh do hospody.“

S hlavou státu prý často vedou debaty o životě. „Já mu třeba vyprávěl o ženských, Miloš vždycky koukal, protože nemá žádný zkušenosti, je to věrnej člověk,“ líčí Čech a zadívá se na zahradu s bazénem.

První, co by rád změnil, je název strany, SPO chce nahradit původním dodatkem Zemanovci. „SPO nikdo nezná, a když už ano, bude si to plést s Okamurou,“ vysvětluje. „Spojuje nás láska k Milošovi. Dneska v té straně zůstali jen ti nejvěrnější,“ dodává.