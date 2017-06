Další hrátky s platem. Senátor Čuba chce peníze přeposílat mládeži

Čuba je kritizován za to, že do Senátu už deset měsíců nedochází. Důvodem je jeho zdravotní stav. Přesto nemocenskou nenastoupil a pobírá plat a náhrady ve výši zhruba 122 tisíc korun měsíčně. Minulý týden se rozhodl svého platu vzdát, to však zákon neumožňuje. Plat člena Parlamentu je podle právní analýzy Kanceláře Senátu nárokovou složkou, kterou nelze odmítnout nebo vracet.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) postup SPO včetně příslibu, že Čuba bude mandát senátora vykonávat ze své zlínské kanceláře, označil za trapné divadlo. „Měl by to řešit férově. Buď tedy ukončit mandát, nebo čerpat nemocenské dávky tak jako všichni občané, kteří z důvodu nemoci nemohou do práce,“ prohlásil. Štěch připustil i možnost, že by Čuba svůj příjem ze Senátu mohl věnovat na humanitární účely. „Nebylo by to už ale úplně košer,“ dodal.

Jednaosmdesátiletý senátor a někdejší předseda JZD Slušovice v horní komoře chyběl od loňského 24. srpna. Pokud by se mandátu vzdal, zanikl by Velebův senátorský klub, který má nejmenší možný počet pěti členů. Na Zlínsku by se pak musely konat doplňovací senátní volby.