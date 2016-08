Francie vyhostila radikalizované Maročany. Soudit bude údajného teroristu

„Vzhledem k vážné hrozbě, kterou představoval pro veřejný pořádek pobyt těchto dvou zradikalizovaných osob na francouzské půdě, rozhodl se (francouzský ministr Bernard Cazeneuve) zahájit proti nim proces vyhošťování, který byl okamžitě proveden,“ uvedlo v prohlášení francouzské ministerstvo vnitra.



Ve Francii po loňském teroristickém útoku v Paříži, při kterém zahynulo 130 lidí, platí výjimečný stav (více čtěte zde). Ten byl v reakci na červencový útok v Nice, který si vyžádal 85 životů, prodloužen do ledna příštího roku. K oběma masakrům se přihlásilo radikální hnutí Islámský stát.

Bulhaři vydali Francii muže podezřelého z vazeb na islamisty

V neděli vydalo Bulharsko do Francie jejího občana Mourada Hamyda, který byl švagrem Chérifa Kouachiho, jenž se svým bratrem Saidem loni 7. ledna přepadl pařížskou redakci Charlie Hebdo. Ve Francii čelí obviněním z terorismu. Hrozí mu až deset let vězení.



Dvacetiletý muž byl zadržen v Bulharsku koncem července na základě francouzského zatykače. Francouzské úřady ho podezírají, že se chtěl připojit k islamistům v Sýrii či v Iráku. Hamyd veškerá obvinění popírá

Zatykač na něj byl vydán minulý měsíc nakonec kvůli jinému udání. Jeho sestra Khadija na policii oznámila, že odjel vlakem přes Maďarsko a Srbsko do Bulharska, ačkoli jí tvrdil, že jede do Maroka. Původně byl Hamyd podezřelý i ze zapojení do útoku na Charlie Hebdo.